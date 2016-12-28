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Поліція на Вінничині вилучила у чоловіка 60 кг наркотиків

Вилучено обладнання для виготовлення психотропних речовин
У Гнівані Вінницької області у чоловіка вилучили майже 60 кг різноманітних наркотичних засобів.
Поліція на Вінничині вилучила у чоловіка 60 кг наркотиків Фото: ГУ Нацполіції

"За місцем проживання 33-річного жителя Гнівані співробітники поліції вилучили мішки з сухими рослинами конопель, коробки і пакети з розфасованою марихуаною, речовину, схожу на амфетамін, та обладнання для виготовлення психотропних речовин. Загальна вага вилученого становить майже 60 кілограмів", – інформує прес-служба ГУ Національної поліції.


Фото: ГУ Нацполіції 

Як зазначається наркотики були виявлені 27 грудня співробітниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку в будинку 33-річного місцевого жителя. Заборонені нарковмісні речовини господар зберігав у житлових кімнатах будинку і господарських приміщеннях.


Фото: ГУ Нацполіції 

Чоловік стверджує, що наркотики зберігав для власного вживання. Вилучене направлено на експертизу.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах).

За таке правопорушення чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Сумах біля одного з ВНЗ поліція затримала 33-річну жінку з кілограмом наркотиків.

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28 12 2016 17:36
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