Поліція на Вінничині вилучила у чоловіка 60 кг наркотиків

У Гнівані Вінницької області у чоловіка вилучили майже 60 кг різноманітних наркотичних засобів.

"За місцем проживання 33-річного жителя Гнівані співробітники поліції вилучили мішки з сухими рослинами конопель, коробки і пакети з розфасованою марихуаною, речовину, схожу на амфетамін, та обладнання для виготовлення психотропних речовин. Загальна вага вилученого становить майже 60 кілограмів", – інформує прес-служба ГУ Національної поліції.



Фото: ГУ Нацполіції

Як зазначається наркотики були виявлені 27 грудня співробітниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку в будинку 33-річного місцевого жителя. Заборонені нарковмісні речовини господар зберігав у житлових кімнатах будинку і господарських приміщеннях.



Фото: ГУ Нацполіції

Чоловік стверджує, що наркотики зберігав для власного вживання. Вилучене направлено на експертизу.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах).

За таке правопорушення чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Сумах біля одного з ВНЗ поліція затримала 33-річну жінку з кілограмом наркотиків.