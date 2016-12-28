Поліція на Вінничині вилучила у чоловіка 60 кг наркотиків
"За місцем проживання 33-річного жителя Гнівані співробітники поліції вилучили мішки з сухими рослинами конопель, коробки і пакети з розфасованою марихуаною, речовину, схожу на амфетамін, та обладнання для виготовлення психотропних речовин. Загальна вага вилученого становить майже 60 кілограмів", – інформує прес-служба ГУ Національної поліції.
Фото: ГУ Нацполіції
Фото: ГУ Нацполіції
Чоловік стверджує, що наркотики зберігав для власного вживання. Вилучене направлено на експертизу.
Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах).
За таке правопорушення чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що в Сумах біля одного з ВНЗ поліція затримала 33-річну жінку з кілограмом наркотиків.
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