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На Запоріжжі тюремники під патронатом адміністрації надрукували 50 тис. фальшивих доларів

Також були виявлені замасковані тайники для зберігання обладнання для виготовлення та вживання наркотичних засобів
У Запорізькій області ув'язнені Оріхівської колонії №88 протягом декількох років займалися друкуванням фальшивих грошей.
На Запоріжжі тюремники під патронатом адміністрації надрукували 50 тис. фальшивих доларів Фото:gp.gov.ua

"Виявлено підроблені долари США, засоби та обладнання для виготовлення підроблених грошей, які, за попередніми даними, протягом декількох років виготовлялися в цій установі" під патронатом "адміністрації", - повідомляють на сайті Генеральної прокуратури після проведення перевірки у виправних закладах області.

За вказаний період фальшивомонетники зуміли надрукувати не менш ніж 3,5 млн російських рублів, $50 тис. і понад 45 тис. гривень.

Також у цій та інших установах виконання покарань були виявлені замасковані тайники для зберігання обладнання для виготовлення та вживання наркотичних засобів і сильнодіючих психотропних речовин.

Фото:gp.gov.ua

Нагадаємо, у Черкаській області правоохоронці припинили діяльність злочинного угруповання, яке збувало фальшиву валюту, виготовлену на окупованій території.

 
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23 05 2017 16:58
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