На Черкащині викрили зловмисників, які збували фальшиву валюту, - ФОТО

У Черкаській області правоохоронці припинили діяльність злочинного угруповання, яке збувало фальшиву валюту, виготовлену на окупованій території.

Відзначається, що підроблені купюри (переважно долари та російські рублі) збувалися у Черкаській області та інших регіонах, - повідомили в прес-службі СБУ.

Оперативники спецслужби затримали одного з кур'єрів угруповання при продажу 800 доларів.

"Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 130 тис. доларів, майже один мільйон гривень, 7,5 тис. євро, 2 тис. польських злотих і 43 тис. російських рублів, а також незареєстровану вогнепальну зброю. Купюри відправлені на експертизу", - зазначили в СБУ.

Фото:ssu.gov.ua

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 199 і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. Встановлюються особи всіх причетних до протиправної діяльності.

Раніше у місті Дніпро оперативники затримали подружжя фальшивомонетників. Подружжя поширювало виключно банкноту номіналом у 500 гривень.