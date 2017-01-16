На Житомирщині ліквідували могильник радіоактивних відходів, - ФОТО
На території УРСР у 1960-1990 роках були створені кілька могильників радіоактивних відходів, які з 1991 року перейшли Україні без необхідної інформації про характер і властивості цих відходів. Два могильники розташовані в окупованому Криму, один - біля Делятина в Івано-Франківській області, один - біля Цибулевого на Кіровоградщині, ще один - у районі селища Вакуленчук у Житомирській області. Також сховище радіоактивних відходів є на території Донецького казенного заводу хімвиробів, який перебуває під контролем бойовиків.
Фото: snrc.gov.ua
Радіоактивні відходи з невстановленим рівнем активності були захоронені в приповерхневих сховищах. Декотрі мають значну активність на рівні десятків, а можливо, і сотень Кюрі. Точні обсяги радіоактивних відходів, а також інженерна конструкція відсіків для захоронення невідомі.
Фото: snrc.gov.ua
У 2013 році Україна і НАТО підписали угоду про перезахоронення цих відходів, у 2015 році договір було ратифіковано, і взимку 2016 року почалися роботи на могильнику "Вакуленчук".
Як повідомляє прес-служба Держатомрегулювання, тут зберігалися джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ), які використовувалися для калібрування приладів.
Фото: snrc.gov.ua
У рамках ліквідації могильника радіоактивні відходи вилучили і з будівлі сховища, і з навколишньої території. Після цього конструкції могильника демонтували, а його майданчик - рекультивували. Частину відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання відвезли на зберігання до Київського міжобласного спеціального комбінату. Тверді ДІВ у вигляді залізобетонних конструкцій сховища і зацементовані рідкі ДІВ передали в могильник "Буряківка" в Чорнобильській зоні відчуження.
Нагадаємо, що за словами міністра екології та природніх ресурсів Остапа Семерака, Україна повинна спорудити власне сховище для ядерних відходів, аби побудувати закритий ядерний цикл і не платити Росії за зберігання відпрацьованого ядерного палива.
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