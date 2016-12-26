На Житомирщині перекинувся мікроавтобус, одна жінка загинула
Внаслідок аварії загинула одна людина та ще шестеро дістали поранень, повідомляє прес-служба Національної поліції України.
Згідно з повідомленням, ДТП сталася близько 3:55 26 грудня поблизу селища Болярка на Житомирщині. Водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, транспортний засіб з’їхав у кювет та перекинувся.
"Мікроавтобус перевозив 12 пасажирів з Буковеля Івано-Франківської області до міста Києва. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 36-річна киянка, ще 6 пасажирів віком від 27 до 49 років зазнали травм у вигляді забоїв, струсів головного мозку, закритих черепно-мозкових травм, саден, гематом та політравм", - зазначається у повідомленні.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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