На Житомирщині перекинувся мікроавтобус, одна жінка загинула

Мікроавтобус перевозив 12 пасажирів з Буковеля до Києва

У Житомирській області перекинувся мікроавтобус з 12 пасажирами.

Внаслідок аварії загинула одна людина та ще шестеро дістали поранень, повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Згідно з повідомленням, ДТП сталася близько 3:55 26 грудня поблизу селища Болярка на Житомирщині. Водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, транспортний засіб з’їхав у кювет та перекинувся.

"Мікроавтобус перевозив 12 пасажирів з Буковеля Івано-Франківської області до міста Києва. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 36-річна киянка, ще 6 пасажирів віком від 27 до 49 років зазнали травм у вигляді забоїв, струсів головного мозку, закритих черепно-мозкових травм, саден, гематом та політравм", - зазначається у повідомленні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.