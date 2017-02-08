На Житомирщині підірвався чоловік, який збирав у лісі металобрухт

Вибух стався під час спроби викопати невідомий предмет

У Житомирській області поблизу селища Озерного стався вибух невідомого предмета, внаслідок чого травмовано чоловіка.

Інцидент стався між селами Озерним і Пряжев.

Про це повідомляє Espreso.TV з посиланням на прес-службу поліції області.

За попередньою інформацією, у лісовому масиві двоє жителів Житомирського району, батько і син віком 50 і 27 років, займалися пошуками металобрухту. Під час спроби викопати невідомий металевий предмет стався вибух.

Унаслідок цього молодший із чоловіків зазнав травм у вигляді ампутації п’я́стя руки та опіків тіла. Його було госпіталізовано до медичного закладу.

Зараз встановлюють усі обставини події та проводять ідентифікацію предмета вибуху.

Попередня правова кваліфікація події - ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні у Бердянській лікарні померла 8-річна дівчинка, яка отруїлась в одному з місцевих дитячих таборів.