Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Житомирщині підірвався чоловік, який збирав у лісі металобрухт

Вибух стався під час спроби викопати невідомий предмет
У Житомирській області поблизу селища Озерного стався вибух невідомого предмета, внаслідок чого травмовано чоловіка.
На Житомирщині підірвався чоловік, який збирав у лісі металобрухт Фото: olx.ua

Інцидент стався між селами Озерним і Пряжев.

Про це повідомляє Espreso.TV з посиланням на прес-службу поліції області.

За попередньою інформацією, у лісовому масиві двоє жителів Житомирського району, батько і син віком 50 і 27 років, займалися пошуками металобрухту. Під час спроби викопати невідомий металевий предмет стався вибух.

Унаслідок цього молодший із чоловіків зазнав травм у вигляді ампутації п’я́стя руки та опіків тіла. Його було госпіталізовано до медичного закладу.

Зараз встановлюють усі обставини події та проводять ідентифікацію предмета вибуху.

Попередня правова кваліфікація події - ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні у Бердянській лікарні померла 8-річна дівчинка, яка отруїлась в одному з місцевих дитячих таборів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 08 2017 21:09
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.