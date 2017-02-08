На Житомирщині підірвався чоловік, який збирав у лісі металобрухт
Інцидент стався між селами Озерним і Пряжев.
Про це повідомляє Espreso.TV з посиланням на прес-службу поліції області.
За попередньою інформацією, у лісовому масиві двоє жителів Житомирського району, батько і син віком 50 і 27 років, займалися пошуками металобрухту. Під час спроби викопати невідомий металевий предмет стався вибух.
Унаслідок цього молодший із чоловіків зазнав травм у вигляді ампутації п’я́стя руки та опіків тіла. Його було госпіталізовано до медичного закладу.
Зараз встановлюють усі обставини події та проводять ідентифікацію предмета вибуху.
Попередня правова кваліфікація події - ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, сьогодні у Бердянській лікарні померла 8-річна дівчинка, яка отруїлась в одному з місцевих дитячих таборів.
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