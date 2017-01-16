На Житомирщині стрілянина: є загиблий і поранені

У місті Олевськ Житомирської області сталася масова стрілянина за участю кількох десятків людей.

Інцидент стався близько 1:00 16 січня на центральній площі міста.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, експерти вибухотехнічної служби та спецпідрозділ поліції. Про це повідомляє прес-служба управління Національної поліції у Житомирській області.

"За попередньою інформацією, конфлікт виник як на побутовому ґрунті, так і внаслідок кримінальних "розбірок" між місцевими жителями та приїжджими із Львівщини", - сказали в поліції.

Унаслідок інциденту вогнепальні поранення отримали семеро осіб: четверо – жителі Олевського району і ще троє – львів'яни, один з яких помер під час надання медичної допомоги.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація події - Замах на вбивство (ст. 15 та ст. 115 КК), ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Поліція вже встановила частину учасників конфлікту і всі їхні транспортні засоби.

Нагадаємо, вчора у Рівненській обл. в Старому Селі Рокитнівського району сталася перестрілка між місцевими копачами бурштину та приїжджими, які оголосили, що вони відтепер "кришуватимуть" все. Тим, хто відмовиться платити "гостям" обіцяли кидати у двір бойові гранати. Їх показували для залякування.