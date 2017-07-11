НАБУ готувало підозру на Севостьянову
Про це повідомив співрозмовник Української правди у "Народному Фронті".
Він зазначив, що у партії знали про цей захід. Причина вручення підозри – виконання рішення Європейського суду у справі від 2015 року. Тоді це рішення прийняв попередник Севостьянової, а вона підписала його до виконання.
У той же час, рішення Європейського суду приймається колегіально і тому у НФ вважають, що змова, у якій НАБУ хотіло звинуватити Севостьянову, повинна бути також і з п’ятьма іншими європейськими суддями.
Через це у партії цю справу вважають методом тиску на "Народний Фронт".
Також у партії повідомили, що 4 листопада Наталія Севостьянова відсвяткувала власне весілля із партнером юридичної компанії Русланом Бернацьким. Співрозмовник УП зазначає, що, можливо, Севостьяновій не хотіли псувати свято.
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