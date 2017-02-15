НАБУ порушило справу за "плівками Рожкової", - Холодницький

Підозру в рамках цього провадження ще нікому не підготовлено

Заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова стала фігурантом справи Національного антикорупційного бюро.

Спершу на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради директор бюро Артем Ситник заявив, що "у п'ятницю (10 лютого) зареєстровано провадження стосовно одного з керівників НБУ", інформує "LB.ua".

Однак Ситник відмовився відповісти на питання, чи йдеться в цьому кримінальному провадженні про заступницю голови НБУ Катерину Рожкову.

Втім, 10 лютого НАБУ заявило, що за результатами вивчення телефонних розмов Рожкової з акціонерами та менеджментом банків має намір відкрити кримінальне провадження про можливу корупцію. НБУ у відповідь висловив надію, що детективи встановлять походження цих записів.

У свою чергу заступник генерального прокурора - спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький підтвердив, що справу відкрито стосовно фактів, озвучених у телефонних розмовах Рожкової з акціонерами та менеджментом банків.

"Ця справа за "плівками Рожкової", - заявив він. Голова САП зазначив, що підозру в рамках цього провадження ще нікому не підготовлено.

Нагадаємо, що Служба безпеки України отримала звернення депутата Євгена Мураєва щодо нібито виведення грошей із банківської системи України.

Відзначимо, що 27 жовтня в будинку Рожкової Національна поліція проводила обшук у рамках розслідування банкрутства ВАТ "Банк Михайлівський".