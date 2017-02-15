Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

НАБУ порушило справу за "плівками Рожкової", - Холодницький

Підозру в рамках цього провадження ще нікому не підготовлено
Заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова стала фігурантом справи Національного антикорупційного бюро.
НАБУ порушило справу за "плівками Рожкової", - Холодницький Катерина Рожкова. Фото: National Bank Of Ukraine / Flickr

Спершу на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради директор бюро Артем Ситник заявив, що "у п'ятницю (10 лютого) зареєстровано провадження стосовно одного з керівників НБУ", інформує "LB.ua".

Однак Ситник відмовився відповісти на питання, чи йдеться в цьому кримінальному провадженні про заступницю голови НБУ Катерину Рожкову.

Втім, 10 лютого НАБУ заявило, що за результатами вивчення телефонних розмов Рожкової з акціонерами та менеджментом банків має намір відкрити кримінальне провадження про можливу корупцію. НБУ у відповідь висловив надію, що детективи встановлять походження цих записів.

У свою чергу заступник генерального прокурора - спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький підтвердив, що справу відкрито стосовно фактів, озвучених у телефонних розмовах Рожкової з акціонерами та менеджментом банків.

"Ця справа за "плівками Рожкової", - заявив він. Голова САП зазначив, що підозру в рамках цього провадження ще нікому не підготовлено.

Нагадаємо, що Служба безпеки України отримала звернення депутата Євгена Мураєва щодо нібито виведення грошей із банківської системи України.

Відзначимо, що 27 жовтня в будинку Рожкової Національна поліція проводила обшук у рамках розслідування банкрутства ВАТ "Банк Михайлівський".

Національний банк оцінює завдані власником банку "Михайлівський" Віктором Поліщуком збитки у розмірі 23 млрд грн.

Рожкова стала заступником голови Національного банку в січні, вона перейшла на цю посаду з посади директора Департаменту НБУ з банківського нагляду.

У 1998-2005 роках вона працювала в банку "Аваль", у 2006-2008 роках - в "Ерсте Банку". Потім, деякий час очолювала Департамент безвиїзного нагляду в НБУ, після чого, протягом 2010-2013 років була заступником голови правління "Фінбанк". З 2013 по 2015 рік працювала у правлінні "Платинум Банку", в тому числі виконувала обов'язки голови.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 02 2017 14:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Блокада ОРДЛО: Коломойський та Садовий проти Порошенка та Ахметова

Блокада ОРДЛО: Коломойський та Садовий проти Порошенка та Ахметова

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat