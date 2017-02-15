НАБУ порушило справу за "плівками Рожкової", - Холодницький
Спершу на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради директор бюро Артем Ситник заявив, що "у п'ятницю (10 лютого) зареєстровано провадження стосовно одного з керівників НБУ", інформує "LB.ua".
Однак Ситник відмовився відповісти на питання, чи йдеться в цьому кримінальному провадженні про заступницю голови НБУ Катерину Рожкову.
Втім, 10 лютого НАБУ заявило, що за результатами вивчення телефонних розмов Рожкової з акціонерами та менеджментом банків має намір відкрити кримінальне провадження про можливу корупцію. НБУ у відповідь висловив надію, що детективи встановлять походження цих записів.
У свою чергу заступник генерального прокурора - спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький підтвердив, що справу відкрито стосовно фактів, озвучених у телефонних розмовах Рожкової з акціонерами та менеджментом банків.
"Ця справа за "плівками Рожкової", - заявив він. Голова САП зазначив, що підозру в рамках цього провадження ще нікому не підготовлено.
Нагадаємо, що Служба безпеки України отримала звернення депутата Євгена Мураєва щодо нібито виведення грошей із банківської системи України.
Відзначимо, що 27 жовтня в будинку Рожкової Національна поліція проводила обшук у рамках розслідування банкрутства ВАТ "Банк Михайлівський".
Національний банк оцінює завдані власником банку "Михайлівський" Віктором Поліщуком збитки у розмірі 23 млрд грн.
Рожкова стала заступником голови Національного банку в січні, вона перейшла на цю посаду з посади директора Департаменту НБУ з банківського нагляду.
У 1998-2005 роках вона працювала в банку "Аваль", у 2006-2008 роках - в "Ерсте Банку". Потім, деякий час очолювала Департамент безвиїзного нагляду в НБУ, після чого, протягом 2010-2013 років була заступником голови правління "Фінбанк". З 2013 по 2015 рік працювала у правлінні "Платинум Банку", в тому числі виконувала обов'язки голови.
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