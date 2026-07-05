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Українські дрони уразили ключовий аеродром росіян в Криму

05 липня 2026, 15:15
Українські дрони уразили ключовий аеродром росіян в Криму
Аеродром "Гвардійське" – один із ключових військових аеродромів рф у Криму.
У ніч проти 5 липня українські військові уразили аеродром "Гвардійське" в окупованому Криму, а також низку інших цілей на тимчасово захоплених територіях.
 
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
 
Аеродром "Гвардійське" – один із ключових військових аеродромів рф у Криму. Окупанти використовують його для базування літаків оперативно-тактичної та морської авіації, забезпечення бойових вильотів, логістики та технічного обслуговування авіатехніки.
 
Ступінь завданих збитків наразі уточнюється. Окрім того, під ударом цієї ночі опинився автомобільний міст через річку Грузький Яланчик у районі Гусельникового та автомобільний міст через річку Кальміус у районі Старомар'ївки Донецької області. Ці мости окупанти використовують для перекидання особового складу та озброєння.
 
Також уражено три склади боєприпасів рф – у районах Макіївки Донецької області, Довжанська на Луганщині та Преображенки Херсонської області.
 
війна в Україніросія окупанти

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