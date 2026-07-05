Українські дрони уразили ключовий аеродром росіян в Криму
05 липня 2026, 15:15
Аеродром "Гвардійське" – один із ключових військових аеродромів рф у Криму.
У ніч проти 5 липня українські військові уразили аеродром "Гвардійське" в окупованому Криму, а також низку інших цілей на тимчасово захоплених територіях.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Аеродром "Гвардійське" – один із ключових військових аеродромів рф у Криму. Окупанти використовують його для базування літаків оперативно-тактичної та морської авіації, забезпечення бойових вильотів, логістики та технічного обслуговування авіатехніки.
Ступінь завданих збитків наразі уточнюється. Окрім того, під ударом цієї ночі опинився автомобільний міст через річку Грузький Яланчик у районі Гусельникового та автомобільний міст через річку Кальміус у районі Старомар'ївки Донецької області. Ці мости окупанти використовують для перекидання особового складу та озброєння.
Також уражено три склади боєприпасів рф – у районах Макіївки Донецької області, Довжанська на Луганщині та Преображенки Херсонської області.