Українські дрони уразили ключовий аеродром росіян в Криму

Аеродром "Гвардійське" – один із ключових військових аеродромів рф у Криму.

У ніч проти 5 липня українські військові уразили аеродром "Гвардійське" в окупованому Криму, а також низку інших цілей на тимчасово захоплених територіях.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Аеродром "Гвардійське" – один із ключових військових аеродромів рф у Криму. Окупанти використовують його для базування літаків оперативно-тактичної та морської авіації, забезпечення бойових вильотів, логістики та технічного обслуговування авіатехніки.

Ступінь завданих збитків наразі уточнюється. Окрім того, під ударом цієї ночі опинився автомобільний міст через річку Грузький Яланчик у районі Гусельникового та автомобільний міст через річку Кальміус у районі Старомар'ївки Донецької області. Ці мости окупанти використовують для перекидання особового складу та озброєння.

Також уражено три склади боєприпасів рф – у районах Макіївки Донецької області, Довжанська на Луганщині та Преображенки Херсонської області.