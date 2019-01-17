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НАБУ запідозрило 7 осіб у розкраданні 93 млн грн "Укрзалізниці"

Крім того, детективи НАБУ підготували проект подання на зняття недоторканності та притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата
Національне антикорупційне бюро 15 січня повідомило сімом особам про підозру у заволодінні 93,3 мільйона гривень "Укрзалізниці".
НАБУ запідозрило 7 осіб у розкраданні 93 млн грн "Укрзалізниці" Фото: kievsmi.net

За даними прес-служби НАБУ, йдеться про таких посадовців:

- голову правління – гендиректора та першого заступника гендиректора виробника стрілочної продукції;

- засновника – директора фіктивної компанії-переможця торгів;

- директора компанії-посередника;

- трьох співробітників філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Українська залізниця".

Як встановило слідство, підозрювані впродовж грудня 2015–березня 2017 років організували закупівлю "Укрзалізницею" стрілочної продукції за завищеними цінами із залученням підконтрольних підприємств-посередників.

Трьох осіб - двох посадовців підприємства-виробника та керівника компанії-посередника — затримано.

Наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу. Також встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.

Крім того, детективи НАБУ підготували проект подання на зняття недоторканності та притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата, який, за даними слідства, є організатором зазначеної корупційної схеми.

Ім'я депутата бюро не називає.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура повернула в САП для доопрацювання подання на притягнення народного депутата Ярослава Дубневича до кримінальної відповідальності.

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17 01 2019 14:16
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