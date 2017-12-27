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Начальника департаменту вибухотехнічної служби Нацполіції підозрюють в хабарництві

Розслідування триває
Генеральна прокуратура підозрює начальника департаменту вибухотехнічної служби Національної поліції в систематичному хабарництві і розкраданні державних коштів.
Начальника департаменту вибухотехнічної служби Нацполіції підозрюють в хабарництві Фото: dnepr.com

Про це йдеться в матеріалах суду, повідомляє LB.ua з посиланням на "Українські новини".

"Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник департаменту вибухотехнічної служби (ДВТС) Національної поліції України... за попередньою змовою зі своїми трьома заступниками... організував систематичне одержання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів від працівників ДВТС і її територіальних підрозділів за невжиття щодо них заходів дисциплінарного впливу за результатами безпідставних перевірок", - йдеться в тексті рішення.

Крім того, слідство встановило, що начальник департаменту організував розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, призначених на закупівлю вибухозахищених костюмів EOD9 та іншого обладнання. За версією Генпрокуратури, протягом 2016-2017 років він спільно зі своїми заступниками організували закупівлі різного типу обладнання на суму близько 10 млн гривень. Потім підконтрольні фірми виграли ці тендери і передали керівництву департаменту так звані "відкати" в розмірі 30%.

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Також встановлено, що начальник департаменту Нацполіції вимагав хабар від начальника держустанови "Центр обслуговування підрозділів Національної поліції" за підписання ним документів на оплату і прийняття на баланс установи товарно-матеріальних цінностей, які ще не надійшли і перебувають за межами території України.

19 грудня суд надав Генпрокуратурі доступ до інформації про мобільні переговори керівників департаменту, а також до інформації про обіг коштів на рахунках підконтрольних фірм. 30 листопада грошові кошти, що є на вказаних рахунках, були арештовані.

Департамент вибухотехнічної служби Нацполіції з 2015 року очолює Олександр Буханченко.

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