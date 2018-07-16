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Нафтогаз продасть конфісковані активи Газпрому, якщо не отримає $2,6 млрд

Серед активів Газпрому, які можуть конфіскувати на користь Нафтогазу, є акції компанії Nord Stream AG
У разі, якщо Газпром не сплатить заборгованість у розмірі 2,6 мільярди доларів згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз почне продаж конфіскованих у компанії активів через аукціони.
Нафтогаз продасть конфісковані активи Газпрому, якщо не отримає $2,6 млрд Андрій Коболєв. Фото: AFP

"Якщо Газпром не сплатить, тоді, відповідно, їх активи, які арештовують по всій Європі, будуть реалізовуватися на аукціонах, і ми маємо отримувати гроші від реалізації цих активів на аукціонах", -  заявив головний комерційний директор Нафтогазу Юрій Вітренко, інформує прес-служба компанії.

Раніше стало відомо, що серед активів Газпрому, які можуть конфіскувати на користь Нафтогазу, є акції компанії Nord Stream AG, яка здійснює будівництво та експлуатацію російських газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2".

Нагадаємо, що в Стокгольмі відбулися вже два арбітражні провадження в рамках суперечки між "Нафтогазом" і "Газпромом". За їх результатами "Газпром" повинен сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".

Україна вже стягнула з російського "Газпрому" понад 100 млн гривень в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

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16 07 2018 14:30
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