Нафтогаз став майже таким самим прибутковим, як Газпром
Відзначимо, що прибуток Нафтогазу за підсумками минулого року року майже зрівнявся з прибутком російського монополіста – компанії Газпром. Останній відзвітував про прибуток за минулий рік в 100,3 млрд рублів, що за поточним курсом становить близько $1,63 млрд, - йдеться в проекті розпорядження Кабінету міністрів, текст якого мають у своєму розпорядженні Українські Новини.
Фінансовий результат українського холдингу підтверджено аудитором Deloitte & Touche, який перевіряв звітність Нафтогазу як окремої юридичної особи (не група компаній).
На дивіденди планується направити 11,8 млрд грн (30%), на розвиток – 20% (7,9 млрд грн), в резервний капітал – 5% (майже 2 млрд грн), залишити нерозподіленими 45% (17,7 млрд грн ).
Нагадаємо, що Нафтогаз як окрема юридична особа в 2016 році отримав чистий прибуток 26,5 млрд грн проти чистого збитку 27,7 млрд грн в 2015-му. Чистий дохід зріс на 43,1% – до 161,4 млрд грн.
Згідно з консолідованим звітом Нафтогазу, група за підсумками 2016 року одержала чистий прибуток 22,5 млрд грн проти 35 млрд грн чистого збитку в 2015 році. Консолідований дохід від реалізації зріс на 48% – до 192,8 млрд грн.
Нафтогаз України об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.
У квітні НАК "Нафтогаз України" підвищила ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на 10%.
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