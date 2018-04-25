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Нафтогаз став майже таким самим прибутковим, як Газпром

Нафтогаз майже наздогнав за прибутком російського монополіста
У 2017 році Нафтогаз України збільшив чистий прибуток на 48% (+12,8 млрд грн) – до 39,3 млрд грн в порівнянні з 2016 роком. За поточним курсом це трохи більше $1,5 млрд.
Нафтогаз став майже таким самим прибутковим, як Газпром Фото: kvedomosti.com

Відзначимо, що прибуток Нафтогазу за підсумками минулого року року майже зрівнявся з прибутком російського монополіста – компанії Газпром. Останній відзвітував про прибуток за минулий рік в 100,3 млрд рублів, що за поточним курсом становить близько $1,63 млрд, - йдеться в проекті розпорядження Кабінету міністрів, текст якого мають у своєму розпорядженні Українські Новини.

Фінансовий результат українського холдингу підтверджено аудитором Deloitte & Touche, який перевіряв звітність Нафтогазу як окремої юридичної особи (не група компаній).

На дивіденди планується направити 11,8 млрд грн (30%), на розвиток – 20% (7,9 млрд грн), в резервний капітал – 5% (майже 2 млрд грн), залишити нерозподіленими 45% (17,7 млрд грн ).

Нагадаємо, що Нафтогаз як окрема юридична особа в 2016 році отримав чистий прибуток 26,5 млрд грн проти чистого збитку 27,7 млрд грн в 2015-му. Чистий дохід зріс на 43,1% – до 161,4 млрд грн.

Згідно з консолідованим звітом Нафтогазу, група за підсумками 2016 року одержала чистий прибуток 22,5 млрд грн проти 35 млрд грн чистого збитку в 2015 році. Консолідований дохід від реалізації зріс на 48% – до 192,8 млрд грн.

Нафтогаз України об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.

У квітні НАК "Нафтогаз України" підвищила ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на 10%.

 
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25 04 2018 12:44
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