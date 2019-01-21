"Нафтогаз" зменшить позов до "Газпрому" з $12 млрд до $2 млрд у разі продовження транзитного контракту

"Нафтогаз України" зменшить суму нового позову до "Газпрому" з $12 млрд до $2 млрд у разі продовження транзитного контракту.

"Дійсно, сума позовних вимог - близько 12 мільярдів доларів. Частина цих позовних вимог є наслідком того, що ми не очікуємо транзиту через територію України після 2019 року... Шанси на виграш дуже високі. Ми вже довели, що коли звертаємося до арбітражу проти "Газпрому", то виграємо. Ми не звертаємося до арбітражу просто для того, щоб витратити час", - повідомив у Брюсселі виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, пише "Укрінформ".

Він сказав, що позов пов'язаний зі знеціненням української ГТС, що неодмінно станеться в разі припинення газового транзиту.

"Якщо буде продовжуватися транзит після 2019 року, то ми нарахували б так звану нормальну амортизацію, виходячи з того, що залишковий термін використання української ГТС становить приблизно 15 років. Але, оскільки через дії Росії ми не можемо очікувати транзиту після 2019 року на рівні, який би давав впевненість у тому, що українська ГТС буде використовуватися для транзиту, ми, відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, повинні нараховувати так звану прискорену амортизацію. Тобто ми повинні амортизувати українську ГТС не за 15 років, а за два роки, що залишилися до того моменту, поки в нас є транзит", - розповів представник "Нафтогазу".

Якщо Росія продовжить контракт і трубопровід використовуватиметься після 2019 року, знецінення не відбудеться і, відповідно, в української сторони не буде підстав нараховувати прискорену амортизацію.

"У такому випадку наш позов буде не на 12 мільярдів, а тільки на 2 мільярди доларів. Тому що 2 мільярди - це все одно та частка витрат, що не покривається зараз за поточним тарифом. Навіть без прискореної амортизації ГТС", - сказав Вітренко.

Нагадаємо, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" оцінює збитки в результаті укладення газових контрактів у 2009 році між НАК і російським "Газпромом" на суму 32 млрд доларів.