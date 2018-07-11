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Нардеп Барна просить позбавити акредитації журналіста, якого облаяв у Верховній Раді

У Комітеті свободи слова кажуть, що звернення розглянуть, але в законодавстві не прописані механізми позбавлення журналіста акредитації
Народний депутат від БПП Олег Барна просить позбавити акредитації при Верховній Раді України журналіста програми "Гроші" каналу «1+1» Ігоря Колтунова, якого він облаяв у кулуарах парламенту 2 жовтня.
Нардеп Барна просить позбавити акредитації журналіста, якого облаяв у Верховній Раді Фото: detector.media

Про це йдеться у зверненні нардепа до голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторії Сюмар, текст якого наводить "Детектора медіа".

Зокрема, Барна просить голову Комітету рекомендувати прес-службі апарату ВР припинити акредитацію при парламенті журналіста Ігоря Колтунова "задля унеможливлення в майбутньому відвідування Верховної Ради України даним журналістом".

Нардеп вважає, що журналіст непрофесійно виконує свої обов'язки.

"Вважаю неприпустимою акредитацію при Верховній Раді подібних журналістів, метою яких є не професійне виконання своїх обов'язків, не об'єктивне висвітлення роботи Верховної Ради України як найвищого законодавчого органу держави, а лише дискредитація брудним методами народних депутатів та українського парламенту в цілому", – йдеться у зверненні Барни.


Фото: detector.media


Фото: detector.media

Перша заступниця голови Комітету свободи слова Ольга Червакова у коментарі "Детектору медіа" повідомила, що вона так само отримала звернення нардепа Барни щодо позбавлення журналіста "1+1" акредитації. За її словами, Комітет розгляне звернення найближчим часом.

"Я вбачаю особисто в цьому конфлікт інтересів, тому що не може депутат звертатися за покарання журналіста, якого він обматерив. Але Комітет розглядає всі звернення, які надходять, тому ми це розглянемо на одному з найближчих засідань. Сьогодні, на жаль, не встигли, тому що це звернення до мене надійшло в понеділок, а в п’ятницю вже був підписаний порядок денний Комітету", – сказала вона.

Червакова додала, що в законодавстві не прописані механізми позбавлення журналіста акредитації.

У своєму зверненні Барна також зазначає, що чотири рази звертався до генерального директора телеканалу "1+1" Олександра Ткаченка з проханням надати йому прямий ефір "для законного права захистити свою честь, гідність та ділову репутацію щляхом спростування неправдивої інформації". За словами Барни, він не отримав жодної відповіді.

Нагадаємо, 2 жовтня в кулуарах Верховної Ради України народний депутат від Блоку Петра Порошенка Олег Барна облаяв журналіста програми "Гроші" каналу "1+1" Ігоря Колтунова після запитання про кнопкодавство. Наступного дня в розмові з журналістами він пояснив свою поведінку тим, що таким чином переадресував свою лайку власнику медіахолдингу "1+1 медіа" Ігорю Коломойському.

5 жовтня журналіст зареєстрував у парламентській канцелярії листа-звернення до голови фракції БПП Артура Герасимова з приводу поведінки члена фракції Барни. У листі представники медіагрупи вимагали виключення Барни з фракції.

Згодом нардеп вибачився за лайку перед виборцями та "дітьми, яким показали це відео".

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