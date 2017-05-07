Нацполіція планує створити повітряні і водні підрозділи

Князєв зазначив, що наразі триває набір та навчання до спеціального підрозділу тактичної поліції

Голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що у відомстві планують створити повітряні і водні підрозділи

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"З технічного блоку ми поставили собі на меті відродження сучасних гелікоптерних груп. Швидких груп поліції, які використовують човни. Тому що в нас велика прибережна, морська та річкова зони", - зазначив голова Нацполіції.

За його словами, наразі поліція більш тісно співпрацює з колегами з Державної прикордонної служби, Національної гвардії та інших силових структур.

Князєв зазначив, що наразі триває набір та навчання до спеціального підрозділу тактичної поліції. Співробітники цього підрозділу будуть забезпечувати публічну безпеку під час масових заходів.