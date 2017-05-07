ПОЛІТИКА НОВИНИГолова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що у відомстві планують створити повітряні і водні підрозділиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нацполіція планує створити повітряні і водні підрозділи
Князєв зазначив, що наразі триває набір та навчання до спеціального підрозділу тактичної поліції
Фото: zik.ua
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
"З технічного блоку ми поставили собі на меті відродження сучасних гелікоптерних груп. Швидких груп поліції, які використовують човни. Тому що в нас велика прибережна, морська та річкова зони", - зазначив голова Нацполіції.
За його словами, наразі поліція більш тісно співпрацює з колегами з Державної прикордонної служби, Національної гвардії та інших силових структур.
Князєв зазначив, що наразі триває набір та навчання до спеціального підрозділу тактичної поліції. Співробітники цього підрозділу будуть забезпечувати публічну безпеку під час масових заходів.
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