Поліція попередила про покарання за салюти у новорічну ніч: реакція буде миттєвою

Після початку повномасштабного вторгнення росії на територію України була введена заборона на використання та продаж піротехніки. Тому у новорічну ніч Нацполіція каратиме порушників.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Реакція буде миттєвою та за усією суворістю закону", – підкреслив Клименко.

Головний поліціянт також нагадав, що відповідальність за використання та продаж фейєрверків передбачена і в Кодексі України про адміністративні правопорушення, і в Кримінальному кодексі.

"Найлегше покарання – кілька сотень гривень штрафу, найтяжче, якщо кваліфікують як злочин – хуліганство, то там і арешт, і обмеження волі. Не варто гратися з такими речами", – пояснив голова Нацполіції.

Він наголосив, що справа не просто у порушенні заборони, а в тому, якою буде реакція людей на голосні звуки від салютів чи петард.

"Піротехніка зараз – це не про святкування. Це нагадування про вибухи. Мільйонам людей в Україні і так психологічно складно переживати війну. Тому закликаю подумати про цих громадян і обійтися без піротехніки. Після перемоги будемо запускати салюти разом", – зауважив Клименко.

У новорічну ніч поліція буде проводити перевірку документів, проте за "обґрунтованої потреби" ще можуть провести поверхневий огляд громадян та автомобілі.