Поліція попередила про покарання за салюти у новорічну ніч: реакція буде миттєвою
29 грудня 2022, 19:35
Фото: Главком
Після початку повномасштабного вторгнення росії на територію України була введена заборона на використання та продаж піротехніки. Тому у новорічну ніч Нацполіція каратиме порушників.
Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".
"Реакція буде миттєвою та за усією суворістю закону", – підкреслив Клименко.
Головний поліціянт також нагадав, що відповідальність за використання та продаж фейєрверків передбачена і в Кодексі України про адміністративні правопорушення, і в Кримінальному кодексі.
"Найлегше покарання – кілька сотень гривень штрафу, найтяжче, якщо кваліфікують як злочин – хуліганство, то там і арешт, і обмеження волі. Не варто гратися з такими речами", – пояснив голова Нацполіції.
Він наголосив, що справа не просто у порушенні заборони, а в тому, якою буде реакція людей на голосні звуки від салютів чи петард.
"Піротехніка зараз – це не про святкування. Це нагадування про вибухи. Мільйонам людей в Україні і так психологічно складно переживати війну. Тому закликаю подумати про цих громадян і обійтися без піротехніки. Після перемоги будемо запускати салюти разом", – зауважив Клименко.
У новорічну ніч поліція буде проводити перевірку документів, проте за "обґрунтованої потреби" ще можуть провести поверхневий огляд громадян та автомобілі.
Нагадаємо раніше ровідомлялося, що поліція закликає громадян не використовувати піротехніку на свята – діє заборона.