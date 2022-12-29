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CУСПІЛЬСТВО

Поліція попередила про покарання за салюти у новорічну ніч: реакція буде миттєвою

29 грудня 2022, 19:35
Поліція попередила про покарання за салюти у новорічну ніч: реакція буде миттєвою
Фото: Главком
Після початку повномасштабного вторгнення росії на територію України була введена заборона на використання та продаж піротехніки. Тому у новорічну ніч Нацполіція каратиме порушників.
Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".
 
"Реакція буде миттєвою та за усією суворістю закону", – підкреслив Клименко.
 
Головний поліціянт також нагадав, що відповідальність за використання та продаж фейєрверків передбачена і в Кодексі України про адміністративні правопорушення, і в Кримінальному кодексі.
 
"Найлегше покарання – кілька сотень гривень штрафу, найтяжче, якщо кваліфікують як злочин – хуліганство, то там і арешт, і обмеження волі. Не варто гратися з такими речами", – пояснив голова Нацполіції.
 
Він наголосив, що справа не просто у порушенні заборони, а в тому, якою буде реакція людей на голосні звуки від салютів чи петард.
 
"Піротехніка зараз – це не про святкування. Це нагадування про вибухи. Мільйонам людей в Україні і так психологічно складно переживати війну. Тому закликаю подумати про цих громадян і обійтися без піротехніки. Після перемоги будемо запускати салюти разом", – зауважив Клименко.
 
У новорічну ніч поліція буде проводити перевірку документів, проте за "обґрунтованої потреби" ще можуть провести поверхневий огляд громадян та автомобілі.
 
війнаполіціяштрафзакон

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