Навальний отримав опік ока в результаті нападу в Москві
Про це Навальний повідомив на своєму сайті.
"У Першій градскій (лікарні) поставили "хімічний опік правого ока". Досить неприємна фігня - знеболити складно, і око пече пекельним вогнем, та ще й не відкривається", - написав він.
Як повідомляє російський "Інтерфакс", прес-секретар опозиціонера Кіра Ярмиш раніше повідомила, що напад стався в четвер в Москві біля Центру міжнародної торгівлі.
За її словами, чоловік, який чекав на Навального біля машини, хлюпнув йому в обличчя зеленкою і втік. В результаті нападу вражена зіниця і рогівка правого ока. Після нападу його доставили в лікарню на "швидкій".
"Зараз взяли таксі і їдемо в офіс", - повідомив увечері Навальний після візиту в лікарню.
За словами Ярмиш, опозиціонер має намір звернутися в поліцію за фактом нападу.
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