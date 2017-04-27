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Навальний отримав опік ока в результаті нападу в Москві

Напад стався в четвер в Москві біля Центру міжнародної торгівлі
Опозиціонер Олексій Навальний в результаті нападу невідомого, який хлюпнув йому в обличчя зеленкою в Москві, отримав хімічний опік ока.
Навальний отримав опік ока в результаті нападу в Москві Олексій Навальний. Фото: vidomosti-ua.com

Про це Навальний повідомив на своєму сайті.

"У Першій градскій (лікарні) поставили "хімічний опік правого ока". Досить неприємна фігня - знеболити складно, і око пече пекельним вогнем, та ще й не відкривається", - написав він.

Як повідомляє російський "Інтерфакс", прес-секретар опозиціонера Кіра Ярмиш раніше повідомила, що напад стався в четвер в Москві біля Центру міжнародної торгівлі.

За її словами, чоловік, який чекав на Навального біля машини, хлюпнув йому в обличчя зеленкою і втік. В результаті нападу вражена зіниця і рогівка правого ока. Після нападу його доставили в лікарню на "швидкій".

"Зараз взяли таксі і їдемо в офіс", - повідомив увечері Навальний після візиту в лікарню.

За словами Ярмиш, опозиціонер має намір звернутися в поліцію за фактом нападу.

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