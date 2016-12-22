Найєм не може претендувати на посаду голови Нацполіції, - конкурсна комісія
Конкурсна комісія виключає можливість призначення народного депутата БПП Мустафи Найєма на посаду голови Національної поліції, - повідомив член комісії Євген Захаров, інформують "Українські новини".
Він зазначив, що комісія поки що провела одне засідання і то не в повному складі.
Наступне засідання призначене на 18 січня 2017 року.
Прийом документів від претендентів на посаду глави Нацполіції буде здійснюватися до 8 січня 2017 року.
Захаров підкреслив, що згідно з вимогами конкурсу, в відборі можуть взяти участь претенденти, які мають повну загальну юридичну освіту (фахівці або магістри, але не бакалаври), стаж роботи в галузі права не менше 7 років після отримання диплома і 5 років управлінського стажу.
Член комісії підкреслив, що вимоги досить жорсткі і не всі кандидати, що публічно заявили про участь в конкурсі, зокрема, депутат Найєм, їм відповідають.
"Він юристом не працював, він весь час працював журналістом. Я був здивований, що він буде подавати документи (на конкурс). Це фактично напрошуватися на те, що його документи взагалі не будуть розглядатися. Йому відразу ж відмовлять. Ну навіщо так робити, я не розумію, – заявив Захаров.
У той же час, він спрогнозував велику кількість учасників конкурсу на посаду глави Нацполіції.
У свою чергу сам Найем в інтерв'ю на одному з телеканалів пояснював, що з 1 січня вступить в силу нова норма, згідно з якою кандидат повинен мати вищу юридичну освіту.
Таким чином, в разі, якщо конкурс буде тривати після Нового року, йому не має сенсу зподаватися на конкурс, оскільки у нього такої освіти поки немає (він здобуває юридичну освіту).
Нагадаємо, депутат від Блоку Петра Порошенка Мустафа Найєм заявив, що візьме участь в конкурсі на вакантну посаду голови Нацполіції.
При цьому Найєм допустив, що підтримає іншого кандидата на цю посаду, якщо вважатиме його більш гідним.
Нагадаємо, що 16 листопада Кабінет міністрів України звільнив Хатію Деканоїдзе з посади голови Національної поліції.
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