Найімовірнішою причиною пожежі в Кемерові назвали замикання електропроводки
Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на нараду з президентом РФ Володимиром Путіним.
"Осередок займання - дитячий майданчик, четвертий поверх. Ми зараз призначили експертизу, разом радимося. Там дві версії - або це самозаймання в результаті поганої електрики, яку замкнуло, або версія, в яку ми менше віримо, - застосування відкритого вогню", - сказав Бастрикін.
Глава СКР зазначив, що в рамках розслідування кримінальної справи про загибель у пожежі десятків людей призначені електротехнічна, будівельна та технічна експертизи.
Нагадаємо, сьогодні жителі російського Кемерова вийшли на мітинг до будівлі обласної адміністрації з вимогою розповісти правдиві дані про загиблих під час пожежі.
25 березня вранці у російському місті Кемерово, в торговельно-розважальному комплексі "Зимняя вишня" почалася пожежа. Вогонь почав поширюватися на четвертому поверсі, де розташовані дитячий розважальний центр, каток і три зали кінотеатру.
Кількість загиблих, згідно з офіційною версією слідства, становила 64 людини. З них - 41 дитина.
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