Найімовірнішою причиною пожежі в Кемерові назвали замикання електропроводки

Глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін вважає, що найбільш ймовірна причина пожежі в ТЦ у Кемерові, де за офіційною версією загинули 64 особи, пов'язана з замиканням електропроводки.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на нараду з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Осередок займання - дитячий майданчик, четвертий поверх. Ми зараз призначили експертизу, разом радимося. Там дві версії - або це самозаймання в результаті поганої електрики, яку замкнуло, або версія, в яку ми менше віримо, - застосування відкритого вогню", - сказав Бастрикін.

Глава СКР зазначив, що в рамках розслідування кримінальної справи про загибель у пожежі десятків людей призначені електротехнічна, будівельна та технічна експертизи.

Нагадаємо, сьогодні жителі російського Кемерова вийшли на мітинг до будівлі обласної адміністрації з вимогою розповісти правдиві дані про загиблих під час пожежі.

25 березня вранці у російському місті Кемерово, в торговельно-розважальному комплексі "Зимняя вишня" почалася пожежа. Вогонь почав поширюватися на четвертому поверсі, де розташовані дитячий розважальний центр, каток і три зали кінотеатру.

Кількість загиблих, згідно з офіційною версією слідства, становила 64 людини. З них - 41 дитина.