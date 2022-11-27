Небезпека чадного газу. Як уберегтися від отруєння – МОЗ попереджає

Українці завчасно почали готуватися до зими, обладнують будинки генераторами, пічками і іншими нагрівальними приладами. Але, купуючи таке обладнання, важливо розуміти і ризики, які може спричинити його використання.

Через терористичні дії російської федерації страждає енергетична сфера України, тож українці завчасно почали готуватися до зими, обладнують будинки генераторами, пічками і іншими нагрівальними приладами. Але, купуючи таке обладнання, важливо розуміти і ризики, які може спричинити його використання, попереджає МОЗ України.

Оксид вуглецю (CO) — це токсичний газ. Він утворюється, якщо горіння відбувається в умовах браку кисню. Його називають чадним газом. Чадний газ не має кольору, запаху чи смаку, тому його неможливо ідентифікувати без спеціальних приладів, але він може бути смертельним для людини і впливає організм навіть у невеликих концентраціях.

При роботі яких приладів може виділятися чадний газ?

Чадний газ утворюється при горінні вуглецевих сполук. Він може накопичуватися в приміщеннях із несправною технікою або недостатньою вентиляцією, що спричиняє порушення доступу свіжого повітря.

Чадний газ виділяється під час роботи:

двигунів внутрішнього згоряння автомобілів та суден,

дров’яних/газових/вугільних печей,

портативних бензинових генераторів,

мийних машин,

камінів,

вугільних грилів,

газових водонагрівачів,

гасових обігрівачі тощо.

У кровоносній системі чадний газ з'єднується з гемоглобіном – білком, що бере участь у транспортуванні кисню, відтак кров втрачає здатність переносити і доставляти кисень до тканин, а організм швидко починає відчувати його нестачу.

Від об'єму та часу, впродовж якого людина вдихає чадний газ, залежить ступінь отруєння та симптоматика. Також велике значення має концентрація газу в повітрі. Вдихання чадного газу навіть у невеликих концентраціях, але протягом тривалого часу, може мати серйозні наслідки для здоров’я.

Які симптоми отруєння чадним газом?

Поширеними симптомами впливу чадного газу є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми, запаморочення та сплутаність свідомості. Гіпоксія (сильний дефіцит кисню) внаслідок гострого отруєння чадним газом може навіть призвести до незворотних пошкоджень мозку або серця.

Якщо ж ви відчуваєте подібні симптоми і підозрюєте, що причиною їх може бути чадний газ, перш за все, — вимкніть усі прилади, крім електричних, та відкрийте вікна, щоби впустити в приміщення повітря. Викличте аварійну газову службу за номером 104.

Домедична допомога при отруєнні чадним газом

Якщо ви або ваші близькі підозрюєте у себе отруєння чадним газом, потрібно викликати 103, вийти або винести потерпілого на свіже повітря, покласти під голову подушку, розстебнути комір і пояс.

Найкраща допомога при отруєнні чадним газом в медичних умовах – довготривале вдихання кисню.

Слід розуміти: реакція на отруєння чадним газом може розвинутися упродовж дуже короткого проміжку часу (навіть кількох хвилин). Люди, які сплять або перебувають у стані алкогольного сп’яніння, можуть отримати смертельне отруєння СО ще до появи симптомів.

Чадний газ неможливо побачити чи відчути на запах. Без спеціального обладнання неможливо визначити його концентрацію в приміщенні. Проте зараз є побутові й доступні прилади, які можуть інформувати вас про небезпеку.

Як уберегтися від отруєння чадним газом?

Не залишайте ввімкнені газові прилади без нагляду.

Для обігріву помешкання використовуйте лише призначені для цього прилади (до прикладу, не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення).

Регулярно перевіряйте газове обладнання, вентиляційні канали та димоходи на справність.

У помешканні з пічним опаленням завжди відчиняйте заслінку в пічці чи комині.

Не встановлюйте електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні.

Часто провітрюйте приміщення, в якому є газові прилади.

Встановить прилад для визначення концентрації чадного газу.

Не спалюйте нічого в пічці чи каміні, якщо до них не під’єднана вентиляція.

Не використовуйте генератор чи будь-які бензинові двигуни на відстані менше 6 метрів від вікон, дверей чи вентиляційних отворів. Використовуйте подовжувач потрібної довжини, щоби тримати генератор на безпечній відстані.