В Умані невідомі пошкодили розп'яття Ісуса Христа

Розп'яття Христа розташовано на березі ставка і встановлено на дерев'яному хресті

Поліцією Черкаської області відкрито провадження за фактом пошкодження розп'яття Ісуса Христа в Умані.

"У відділ поліції надійшло повідомленням про те, що в місті Умань на березі ставка пошкоджено гіпсове розп’яття Ісуса Хреста, встановлене на дерев’яному хресті", - повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.

Подія зареєстрована, відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

За вчинення таких дій передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, раніше в Умані група неонацистів увірвалася на могилу єврейського праведника Рабі Нахмана і, вигукуючи антисемітські образи (видання зазначає, що вони були російською мовою), кинула свинячу голову з вирізаною свастикою, пакети з червоною фарбою у кімнату, використавши сльозогінний газ перед втечею.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко взяв під особистий контроль розслідування осквернення синагоги.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.