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Невістка Трампа відкрила конверт з порошком, її госпіталізували

Ванесса Трамп відкрила лист, який був адресований її чоловікові, Дональду Трампу-молодшому
На ім'я старшого сина президента Дональда Трампа прийшов лист з невідомим білим порошком. Його відкрила дружина адресата, яку після цього відвезли в лікарню.
Невістка Трампа відкрила конверт з порошком, її госпіталізували

Ванесса Трамп, дружина старшого сина президента США, у вівторок, 12 лютого, відкрила конверт з невідомим білим порошком, який був адресований її чоловікові. Про це повідомляє канал Fox News з посиланням на поліцію Нью-Йорка. Після цього її госпіталізували.

Повідомляється, що Ванесса Трамп відкрила лист, який був адресований її чоловікові, Дональду Трампу-молодшому. Це сталося близько 10-ї ранку (за місцевим часом) у квартирі подружжя на Манхеттені.

Як зазначили в поліції Нью-Йорка, госпіталізація Ванесси Трамп була лише запобіжним засобом. У якому стані зараз перебуває невістка президента, невідомо. Разом з нею до лікарні поступили ще двоє осіб, повідомляє канал ABC7. Їхні імена не повідомляються.

Нагадаємо, раніше німецьким політикам розіслали поштою листи з білим порошком.

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12 02 2018 22:57
ТЕГИ: США, безпека
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