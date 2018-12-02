Невістка Трампа відкрила конверт з порошком, її госпіталізували
Ванесса Трамп, дружина старшого сина президента США, у вівторок, 12 лютого, відкрила конверт з невідомим білим порошком, який був адресований її чоловікові. Про це повідомляє канал Fox News з посиланням на поліцію Нью-Йорка. Після цього її госпіталізували.
Повідомляється, що Ванесса Трамп відкрила лист, який був адресований її чоловікові, Дональду Трампу-молодшому. Це сталося близько 10-ї ранку (за місцевим часом) у квартирі подружжя на Манхеттені.
Як зазначили в поліції Нью-Йорка, госпіталізація Ванесси Трамп була лише запобіжним засобом. У якому стані зараз перебуває невістка президента, невідомо. Разом з нею до лікарні поступили ще двоє осіб, повідомляє канал ABC7. Їхні імена не повідомляються.
Нагадаємо, раніше німецьким політикам розіслали поштою листи з білим порошком.
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