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Німецьку зброю, передану Україні, ремонтуватимуть у Словаччині

Робота буде розпочата негайно, щоб все поставлене обладнання можна було відремонтувати після виходу з бою
Німецьку зброю, передану Україні, ремонтуватимуть у Словаччині Фото: з вільного доступу

У Словаччині створять сервісний центр для обслуговування та ремонту озброєння, яке Німеччина постачала Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми досягли згоди, і ми можемо розпочати роботу негайно, щоб все обладнання, яке було поставлено, можна було відремонтувати після виходу з бою", - сказала міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.

До того ж, за її словами, до червня Берлін планує навчити близько 5 тисяч українських військових у Німеччині в рамках навчальної місії ЄС.

Як повідомляв iPress, уряд Німеччини виділив додатково 1 млрд євро зі свого бюджету на 2023 рік на підтримку Україні - кошти будуть спрямовані на захист від російських кібератак і збір доказів воєнних злочинів.
 
Крім того, Німеччина нещодавно доставила до України нову партію озброєння і військової техніки, в тому числі БМП Dingo і ракети для систем ППО Iris-T SLM.
 
 
 
 

 

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15 11 2022 15:41
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