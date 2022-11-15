Німецьку зброю, передану Україні, ремонтуватимуть у Словаччині

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми досягли згоди, і ми можемо розпочати роботу негайно, щоб все обладнання, яке було поставлено, можна було відремонтувати після виходу з бою", - сказала міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.

До того ж, за її словами, до червня Берлін планує навчити близько 5 тисяч українських військових у Німеччині в рамках навчальної місії ЄС.