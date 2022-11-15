ПОЛІТИКА НОВИНИРобота буде розпочата негайно, щоб все поставлене обладнання можна було відремонтувати після виходу з боюПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німецьку зброю, передану Україні, ремонтуватимуть у Словаччині
Фото: з вільного доступу
У Словаччині створять сервісний центр для обслуговування та ремонту озброєння, яке Німеччина постачала Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми досягли згоди, і ми можемо розпочати роботу негайно, щоб все обладнання, яке було поставлено, можна було відремонтувати після виходу з бою", - сказала міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.
До того ж, за її словами, до червня Берлін планує навчити близько 5 тисяч українських військових у Німеччині в рамках навчальної місії ЄС.
Як повідомляв iPress, уряд Німеччини виділив додатково 1 млрд євро зі свого бюджету на 2023 рік на підтримку Україні - кошти будуть спрямовані на захист від російських кібератак і збір доказів воєнних злочинів.
Крім того, Німеччина нещодавно доставила до України нову партію озброєння і військової техніки, в тому числі БМП Dingo і ракети для систем ППО Iris-T SLM.
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15 11 2022 15:41 МЕДІА
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