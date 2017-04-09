CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОфіціант Олівер Штрумпфель з німецької Баварії на пивному фестивалі підняв 31 кухоль з пивом і проніс їх 40 метрів, встановивши новий світовий рекордПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німецький офіціант проніс 29 келихів пива, що стало новим світовим рекордом, - ВІДЕО
Загальна вага літрових кухлів з пивом склала 71 кілограм
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Відео про цей рекорд з'явилось у YouTube.
Загальна вага літрових кухлів з пивом склала 71 кілограм. Судді зарахували Оліверу тільки 29 кухлів, оскільки один він впустив, а з другого розлив пиво, але досягнення все одно вистачило на новий рекорд.
"Спочатку я проніс 27 кухлів, щоб напевно побити рекорд, а потім спробував підняти більше 30", - говорить офіціант.
Попередній рекорд також належав Оліверу і був встановлений в 2014 році. Тоді йому вдалося пронести 25 кухлів.
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04 09 2017 23:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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