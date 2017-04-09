Німецький офіціант проніс 29 келихів пива, що стало новим світовим рекордом, - ВІДЕО

Офіціант Олівер Штрумпфель з німецької Баварії на пивному фестивалі підняв 31 кухоль з пивом і проніс їх 40 метрів, встановивши новий світовий рекорд

Відео про цей рекорд з'явилось у YouTube.

Загальна вага літрових кухлів з пивом склала 71 кілограм. Судді зарахували Оліверу тільки 29 кухлів, оскільки один він впустив, а з другого розлив пиво, але досягнення все одно вистачило на новий рекорд.

"Спочатку я проніс 27 кухлів, щоб напевно побити рекорд, а потім спробував підняти більше 30", - говорить офіціант.

Попередній рекорд також належав Оліверу і був встановлений в 2014 році. Тоді йому вдалося пронести 25 кухлів.