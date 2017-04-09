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Німецький офіціант проніс 29 келихів пива, що стало новим світовим рекордом, - ВІДЕО

Загальна вага літрових кухлів з пивом склала 71 кілограм
Офіціант Олівер Штрумпфель з німецької Баварії на пивному фестивалі підняв 31 кухоль з пивом і проніс їх 40 метрів, встановивши новий світовий рекорд
Німецький офіціант проніс 29 келихів пива, що стало новим світовим рекордом, - ВІДЕО printscreen

Відео про цей рекорд з'явилось у YouTube.

Загальна вага літрових кухлів з пивом склала 71 кілограм. Судді зарахували Оліверу тільки 29 кухлів, оскільки один він впустив, а з другого розлив пиво, але досягнення все одно вистачило на новий рекорд.

"Спочатку я проніс 27 кухлів, щоб напевно побити рекорд, а потім спробував підняти більше 30", - говорить офіціант.

Попередній рекорд також належав Оліверу і був встановлений в 2014 році. Тоді йому вдалося пронести 25 кухлів.

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04 09 2017 23:19
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