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NYT: в Україні виявили свідка ФБР у справі зламу серверів Демократичної партії

Ім'я експерта не розголошується
В Україні мешкає кіберексперт, який є свідком у справі зламу серверів Демократичної партії під час президентських виборів у США.
NYT: в Україні виявили свідка ФБР у справі зламу серверів Демократичної партії Фото: news-front.info

Ім'я експерта не розголошується. Вказується лише, що він відомий за псевдонімом "Profexer" і раніше працював анонімно у Dark Web.

"Це перший раз, коли із всієї маси технічних деталей, з якої формувалось розслідування зламу серверів Демократичної партії, з'явився живий очевидець", -  йдеться у матеріалі The New York Times.

Зазначається, що тепер "Profexer" буде свідчити для ФБР.

Українська поліція відмовилася розголошувати ім'я чоловіка чи інші деталі, крім того, що він мешкає в Україні і наразі не арештований.

Доказів того, що "Profexer" працював на російські спецслужби, принаймні свідомо, наразі немає.

Однак його вірусний код однозначно - так, зазначає видання.

Нагадаємо, у липні минулого року кандидатка у президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон звинуватила російські спецслужби у зламі комп’ютерних систем Демократичного національного комітету.

За даними розвідки, хакери, які пов’язані з російською владою, в червні здійснили атаку, внаслідок якої були опубліковані листи Демократичної партії США.

Адміністрація Обами також звинуватила Москву в хакерській атаці на демократів-конгресменів, що призвело до подальшого витоку приватних адрес електронної пошти і номерів мобільних телефонів законодавців.

Згодом Гілларі Клінтон звинуватила у своїй поразці на президентських виборах у США голову Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі.

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