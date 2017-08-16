NYT: в Україні виявили свідка ФБР у справі зламу серверів Демократичної партії
Ім'я експерта не розголошується. Вказується лише, що він відомий за псевдонімом "Profexer" і раніше працював анонімно у Dark Web.
"Це перший раз, коли із всієї маси технічних деталей, з якої формувалось розслідування зламу серверів Демократичної партії, з'явився живий очевидець", - йдеться у матеріалі The New York Times.
Зазначається, що тепер "Profexer" буде свідчити для ФБР.
Українська поліція відмовилася розголошувати ім'я чоловіка чи інші деталі, крім того, що він мешкає в Україні і наразі не арештований.
Доказів того, що "Profexer" працював на російські спецслужби, принаймні свідомо, наразі немає.
Однак його вірусний код однозначно - так, зазначає видання.
Нагадаємо, у липні минулого року кандидатка у президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон звинуватила російські спецслужби у зламі комп’ютерних систем Демократичного національного комітету.
За даними розвідки, хакери, які пов’язані з російською владою, в червні здійснили атаку, внаслідок якої були опубліковані листи Демократичної партії США.
Адміністрація Обами також звинуватила Москву в хакерській атаці на демократів-конгресменів, що призвело до подальшого витоку приватних адрес електронної пошти і номерів мобільних телефонів законодавців.
Згодом Гілларі Клінтон звинуватила у своїй поразці на президентських виборах у США голову Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі.
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