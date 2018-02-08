Оголошено конкурс на 78 місць у Верховному Суді і 39 місць в Антикорупційному суді
Про це оголосили на брифінгу голова комісії Сергій Козьяков і його заступник Станіслав Щотка.
Прийом документів на конкурси відбуватиметься з 8 серпня по 14 вересня.
Самі конкурси триватимуть 6-7 місяців.
Нагадаємо, 31 липня Вища рада правосуддя затвердила штатний розклад Верховного Суду і Вищого антикорупційного суду.
Повний штат Верховного Суду затверджено в складі 196 суддів (зараз - 120), з яких: у Касаційному адміністративному суді - 56, у Касаційному господарському суді - 45, у Касаційному кримінальному суді - 42, у Касаційному цивільному суді - 53.
Штат Вищого антикорупційного суду складуть 39 суддів (з них 12 - в апеляційній палаті).
Перший конкурс до нового Верховного Суду тривав з листопада 2016-го до липня 2017 року. До нього були допущені близько 650 осіб.
Як відомо, Верховна Рада ухвалила закон № 7441 про зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону про Вищий антикорупційний суд. "За" законопроект із відповідною поправкою проголосували 254 народних депутата.
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