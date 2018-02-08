Оголошено конкурс на 78 місць у Верховному Суді і 39 місць в Антикорупційному суді

Вища конкурсна комісія суддів України в середу, 2 серпня, оголосила конкурси на 78 вакантних місць у Верховному Суді (26 у Касаційному адміністративному суді, 23 - цивільному, 16 - господарському, 13 - кримінальному) і 39 місць у Вищому антикорупційному суді.

Про це оголосили на брифінгу голова комісії Сергій Козьяков і його заступник Станіслав Щотка.

Прийом документів на конкурси відбуватиметься з 8 серпня по 14 вересня.

Самі конкурси триватимуть 6-7 місяців.

Нагадаємо, 31 липня Вища рада правосуддя затвердила штатний розклад Верховного Суду і Вищого антикорупційного суду.

Повний штат Верховного Суду затверджено в складі 196 суддів (зараз - 120), з яких: у Касаційному адміністративному суді - 56, у Касаційному господарському суді - 45, у Касаційному кримінальному суді - 42, у Касаційному цивільному суді - 53.

Штат Вищого антикорупційного суду складуть 39 суддів (з них 12 - в апеляційній палаті).

Перший конкурс до нового Верховного Суду тривав з листопада 2016-го до липня 2017 року. До нього були допущені близько 650 осіб.