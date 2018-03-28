Олександр Мангул очолив НАЗК
"За" кандидатуру Олександра Мангула на посаду голови НАЗК на наступні два роки було віддано чотири голоси.
Наталія Корчак, яка була головою НАЗК, підписала наказ про складення повноважень.
"Я щойно підписую наказ про складення повноважень голови НАЗК, зміст якого полягає в тому, щоб вважати мене такою, що склала повноваження голови НАЗК у зв'язку із закінченням строку перебування на посаді без припинення повноважень члена НАЗК", - зазначила Корчак.
Нагадаємо, що Конкурсна комісія з відбору кандидатів на посаду членів Національної агенції з питань запобігання корупції обрала Олександра Мангула членом агентства у грудні 2017 року.
Як відомо, термін повноважень Наталії Корчак на посаді голови НАЗК завершився 28 березня 2018 року. Вона обіймала посаду голови НАЗК упродовж двох років, з 28 березня 2016 року. Корчак була одним з перших трьох членів нового агентства, обраних конкурсною комісією та затверджених Кабміном на засіданні 11 грудня 2015 року.
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