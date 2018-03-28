Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Олександр Мангул очолив НАЗК

Корчак підписала наказ про складення повноважень
Олександра Мангула обрали головою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
Олександр Мангул очолив НАЗК Фото: з відкритих джерел. Олександр Мангул

"За" кандидатуру Олександра Мангула на посаду голови НАЗК на наступні два роки було віддано чотири голоси.

Наталія Корчак, яка була головою НАЗК, підписала наказ про складення повноважень.

"Я щойно підписую наказ про складення повноважень голови НАЗК, зміст якого полягає в тому, щоб вважати мене такою, що склала повноваження голови НАЗК у зв'язку із закінченням строку перебування на посаді без припинення повноважень члена НАЗК", - зазначила Корчак.

Нагадаємо, що Конкурсна комісія з відбору кандидатів на посаду членів Національної агенції з питань запобігання корупції обрала Олександра Мангула членом агентства у грудні 2017 року.

Як відомо, термін повноважень Наталії Корчак на посаді голови НАЗК завершився 28 березня 2018 року. Вона обіймала посаду голови НАЗК упродовж двох років, з 28 березня 2016 року. Корчак була одним з перших трьох членів нового агентства, обраних конкурсною комісією та затверджених Кабміном на засіданні 11 грудня 2015 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 03 2018 14:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Секретний танк України, або зіграти по "Нотах" 1Завершивши контакт на поставку танків "Оплот" до Таїланду, українська промисловість може зайнятися танком нового покоління
  • "Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті УкраїниНа фоні призначень глави Нацбанку і омбудсмена може здаватись, що голосування за голову та членів Рахункової палати було не надто важливе, однак, саме цей орган повинен зайнятися виявленням корупціонерів та розкрадачів бюджетних коштів. Можна не сумніватися, що за рік до виборів знайшлося чимало охочих "освоїти" державні гроші. Хто контролює палату, той має інформацію про всі фінансові потоки
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Секретний танк України, або зіграти по "Нотах"

Секретний танк України, або зіграти по "Нотах"1

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.