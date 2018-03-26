Корчак: за посаду не тримаюсь, переобиратись на голову НАЗК не планую
"У середу, 28 березня, спливає термін моїх повноважень як голови НАЗК. Не сумнівайтеся, за посаду не тримаюсь і з великим задоволенням "брємя слави" перекладу на чужі плечі", - заявила Корчак своїй сторінці у Facebook і висловила надію, що НАЗК отримає нового голову після позачергового засідання.
Також вона подякувала всім критикам і опонентам за "прискіпливу увагу", а колегам - за "підтримку та командну роботу".
Нагадаємо, що Наталія Корчак обіймала пост голови НАЗК протягом двох років, з 28 березня 2016 року. Вона була однією з перших трьох членів нового агентства, обраних конкурсною комісією та затверджених Кабміном на засіданні 11 грудня 2015 року.
До слова, Корчак за неповний 2017 рік заробила один мільйон гривень.
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