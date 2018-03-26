Корчак: за посаду не тримаюсь, переобиратись на голову НАЗК не планую

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак піде у відставку вже у середу, 28 березня.

"У середу, 28 березня, спливає термін моїх повноважень як голови НАЗК. Не сумнівайтеся, за посаду не тримаюсь і з великим задоволенням "брємя слави" перекладу на чужі плечі", - заявила Корчак своїй сторінці у Facebook і висловила надію, що НАЗК отримає нового голову після позачергового засідання.

Також вона подякувала всім критикам і опонентам за "прискіпливу увагу", а колегам - за "підтримку та командну роботу".

Нагадаємо, що Наталія Корчак обіймала пост голови НАЗК протягом двох років, з 28 березня 2016 року. Вона була однією з перших трьох членів нового агентства, обраних конкурсною комісією та затверджених Кабміном на засіданні 11 грудня 2015 року.

До слова, Корчак за неповний 2017 рік заробила один мільйон гривень.