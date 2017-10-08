Омелян пояснив 900% надбавок до зарплати голови "Укравтодору"
"Що нам краще: мати злодія чи мати нормального фахівця? Однозначно нормального фахівця. І ринкова зарплата є одним із запобіжників для того, щоб люди думали про роботу, а не про якісь ліві доходи. Ми бачимо, що у випадку з Балчуном висока зарплата не спрацювала. Тепер будуть розслідування, сподіваюсь, вони будуть завершені гучними судовими справами", - сказав Омелян в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє Укрінформ.
За його словами, міністерство пішло шляхом надбавок, оскільки не має інших необхідних механізмів.
"Міністерство інфраструктури ще з самого початку виступило з ініціативою ринкових зарплат керівникам найбільших підприємств України. У випадку Укравтодору, це державна служба. У нас немає можливості встановити ринкові механізми, тому ми пішли шляхом надбавок", - пояснив свою позицію глава міністерства.
"Я вважаю і глибоко в цьому переконаний, що пан Новак - абсолютно якісна людина на своїй посаді. Це колишній міністр інфраструктури з величезним досвідом і в політичний, і в реальній сфері. Він отримує досить низьку зарплату, якщо порівняти з тими обсягами відповідальності, яку він має", - додав він.
При цьому Омелян не назвав точної суми, яка на даний момент виплачується Новаку.
"З мого боку це буде некоректно коментувати. Я можу підтвердити, що у нього зарплата вища, ніж у керівників державних агентств. Це було політичне рішення, яке було прийняте Кабміном, і це була одна з його умов працевлаштування в Україні", - підсумував Омелян.
Нагадаємо, Міністерство інфраструктури погодило встановлення надбавки до заробітної плати в.о. голови "Укравтодору" Славоміра Новака за роботу у січні-лютому 2017 року в розмірі 900%.
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