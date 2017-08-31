ООН: Через авіаудари США по Рацці гинуть мирні жителі: жертвами стали 151 людина
Згідно з інформацією, зібраною аль-Хусейном, жертвами шести авіаударів і наземних атак тільки в серпні стала 151 людина.
"З огляду на вкрай велике число повідомлень про смерті цивільних цього місяця, а також на інтенсивність авіаударів по Рацці, разом з використанням ІДІЛ цивільних як "живого щита", я глибоко стурбований тим, що цивільні - які повинні бути захищені в будь-який час - платять неприйнятну ціну, а сили, які беруть участь у боротьбі з ІДІЛ, втрачають з поля зору кінцеву ціль битви", - повідомляє агентство Reuters.
Також, за словами аль-Хусейна, такі атаки можуть суперечити міжнародним законам.
Зараз у місті, підконтрольному ІДІЛ, залишаються близько 20 тисяч мирних жителів.
За даними ООН, загалом міжнародна коаліція на чолі зі США завдала 1100 авіаударів по Рацці і поблизу неї цього місяця порівняно з 654 ударами в липні. Водночас російська авіація за серпень завдала 2518 авіаударів по території Сирії.
Нагадаємо, що військове розслідування США показало, що в результаті авіаударів коаліції в березні цього року в західному Мосулі (Ірак) стався вибух, який забрав життя 105 мирних громадян. В той же час, ІДІЛ навмисне заклала вибухівку в будинку, де жила понад сотня мирних жителів, і використовувала його як бойову позицію.
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