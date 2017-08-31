Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ООН: Через авіаудари США по Рацці гинуть мирні жителі: жертвами стали 151 людина

Верховний комісар ООН з прав людини допускає, що удари по ІДІЛ можуть суперечити міжнародним законам
Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн заявив, що в результаті американських авіударів по іракській "столиці" терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) гинуть цивільні мешканці.
ООН: Через авіаудари США по Рацці гинуть мирні жителі: жертвами стали 151 людина Фото: Reuters

Згідно з інформацією, зібраною аль-Хусейном, жертвами шести авіаударів і наземних атак тільки в серпні стала 151 людина.

"З огляду на вкрай велике число повідомлень про смерті цивільних цього місяця, а також на інтенсивність авіаударів по Рацці, разом з використанням ІДІЛ цивільних як "живого щита", я глибоко стурбований тим, що цивільні - які повинні бути захищені в будь-який час - платять неприйнятну ціну, а сили, які беруть участь у боротьбі з ІДІЛ, втрачають з поля зору кінцеву ціль битви", - повідомляє агентство Reuters.

Також, за словами аль-Хусейна, такі атаки можуть суперечити міжнародним законам.

Зараз у місті, підконтрольному ІДІЛ, залишаються близько 20 тисяч мирних жителів.

За даними ООН, загалом міжнародна коаліція на чолі зі США завдала 1100 авіаударів по Рацці і поблизу неї цього місяця порівняно з 654 ударами в липні. Водночас російська авіація за серпень завдала 2518 авіаударів по території Сирії.

Нагадаємо, що військове розслідування США показало, що в результаті авіаударів коаліції в березні цього року в західному Мосулі (Ірак) стався вибух, який забрав життя 105 мирних громадян. В той же час, ІДІЛ навмисне заклала вибухівку в будинку, де жила понад сотня мирних жителів, і використовувала його як бойову позицію.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 08 2017 16:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.