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ООН згортає програму продовольчої допомоги на Донбасі

Програму згортають через проблеми з фінансуванням
Всесвітня продовольча програма (WFP) ООН припиняє свою роботу на Донбасі.
ООН згортає програму продовольчої допомоги на Донбасі Фото: insight.wfp.org

Про це в ефірі BBC повідомив колишній речник спостережної місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків.

"Мені повідомили кілька годин тому, що Всесвітня продовольча програма припиняє свою допомогу на Сході України. Це єдина країна в Європі, яка отримує продовольчу допомогу", – сказав він.

Боцюрків додав, що програму згортають через проблеми з фінансуванням.

Зідно з офіційною інформацією WFP, в Україні з листопада 2014 року до червня 2017 року програма надала продовольчу допомогу 970 тис. осіб в охоплених конфліктом регіонах Донецької та Луганської областей.

На думку Боцюрківа, ті ж самі виклики для гуманітарної ситуації збережуться й у 2019 році.

"Видається, що дипломатичний інструментарій вичерпано і творчі підходи не пропонуються в кризі на сході України. Потрібно, щоб сторони виконували угоди, наприклад, зобов’язання із заборони мін тощо", – зазначив він.

У грудні 2017-го агентство Reuters з посиланням на речника WFP повідомляло, що робота програми в Україні триватиме ще 2 місяця і тоді закінчиться. WFP продовжуватиме свою діяльність в обмеженому режимі на сході України щонайменше до середини 2018 року та буде й надалі стежити за ситуацією у країні.

Нагадаємо, генеральний секретар Організації об'єднаних націй (ООН) Антоніу Гутерреш заявив, що рішення конфлікту на Донбасі має бути пріоритетним у 2018 році.

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20 01 2018 19:00
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