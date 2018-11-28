CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПотяги "Kyiv Boryspil Express" між головним залізничним вокзалом Києва "Київ-Пасажирський" та аеропортом "Бориспіль" курсуватимуть цілодобово.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Оприлюднено розклад експресу в "Бориспіль"
Основний інтервал становитиме близько години
Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg
Про це свідчить офіційний розклад "Укрзалізниці", розміщений на вокзалі, повідомляє Avianews.
Основний інтервал становитиме близько години, водночас у ранковий і вечірній час інтервал буде зменшено до 27-44 хвилин.
Час у дорозі в напрямку аеропорту становитиме 37-38 хвилин і 39-44 хвилини в напрямку Києва.
На маршруті потяги робитимуть лише одну 2-хвилинну зупинку на вокзалі "Дарниця".
Нагадаємо, що виконувач обов'язків голови правління ПАТ "Українська залізниця" Євген Кравцов показав відремонтовані рейкові автобуси Pesa, які їздитимуть до аеропорту "Бориспіль".
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28 11 2018 22:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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