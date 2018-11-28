Оприлюднено розклад експресу в "Бориспіль"

Потяги "Kyiv Boryspil Express" між головним залізничним вокзалом Києва "Київ-Пасажирський" та аеропортом "Бориспіль" курсуватимуть цілодобово.

Про це свідчить офіційний розклад "Укрзалізниці", розміщений на вокзалі, повідомляє Avianews.

Основний інтервал становитиме близько години, водночас у ранковий і вечірній час інтервал буде зменшено до 27-44 хвилин.

Час у дорозі в напрямку аеропорту становитиме 37-38 хвилин і 39-44 хвилини в напрямку Києва.

На маршруті потяги робитимуть лише одну 2-хвилинну зупинку на вокзалі "Дарниця".