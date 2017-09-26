НОВИНИОсновною версією нападу на керівника "Київобленерго" Івана Поливяного пограбування з метою наживи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Основна версія вбивства голови "Київобленерго" напад з метою наживи
У поліції розглядають також інші версії
Фото: з вільних джерел
"Основна версія – напад з метою наживи. Інші версії також розглядаємо: і службова діяльність, можливість боргових якихось зобов'язань.. Можливо, з кимось він не дружив, і хтось злодіям підказав, до кого піти", – повідомив речник поліції Київської області Микола Жукович в коментарі "Українській правді".
Нагадаємо, у селі Білогородка Київської області невідомі напали на будинок голови правління ПрАТ "Київобленерго" Івана Поливяного і забили його до смерті.
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26 09 2017 16:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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