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Основна версія вбивства голови "Київобленерго" напад з метою наживи

У поліції розглядають також інші версії
Основною версією нападу на керівника "Київобленерго" Івана Поливяного пограбування з метою наживи.
Основна версія вбивства голови "Київобленерго" напад з метою наживи Фото: з вільних джерел

"Основна версія – напад з метою наживи. Інші версії також розглядаємо: і службова діяльність, можливість боргових якихось зобов'язань.. Можливо, з кимось він не дружив, і хтось злодіям підказав, до кого піти", – повідомив речник поліції Київської області Микола Жукович в коментарі "Українській правді".

Нагадаємо, у селі Білогородка Київської області невідомі напали на будинок голови правління ПрАТ "Київобленерго" Івана Поливяного і забили його до смерті.

 
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26 09 2017 16:28
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