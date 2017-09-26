Основна версія вбивства голови "Київобленерго" напад з метою наживи

У поліції розглядають також інші версії

Основною версією нападу на керівника "Київобленерго" Івана Поливяного пограбування з метою наживи.

"Основна версія – напад з метою наживи. Інші версії також розглядаємо: і службова діяльність, можливість боргових якихось зобов'язань.. Можливо, з кимось він не дружив, і хтось злодіям підказав, до кого піти", – повідомив речник поліції Київської області Микола Жукович в коментарі "Українській правді".

Нагадаємо, у селі Білогородка Київської області невідомі напали на будинок голови правління ПрАТ "Київобленерго" Івана Поливяного і забили його до смерті.