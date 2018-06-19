Палата лордів дозволила парламенту накласти вето на угоду щодо Brexit

Голосування Палати лордів означає, що законопроект повернеться до Палати громад, де 20 червня відбудеться його обговорення

Палата лордів проголосувала за поправку, яка дозволяє парламенту накласти вето на остаточну угоду між Лондоном і Брюсселем щодо виходу Великої Британії з ЄС.

За поправку проголосували 354 члени Палати лордів, 235 були проти. При цьому поправку підтримали і 22 представники Консервативної партії, повідомляє BBC.

Велика Британія офіційно вийде зі складу Євросоюзу в березні 2019 року. Дискусії наразі точаться щодо умов її виходу, і питання полягає у тому, що буде, якщо парламент накладе вето на остаточну угоду Лондона з Брюсселем або що буде, якщо угоду взагалі не укладуть.

Прем’єрка Британії Тереза Мей виступає проти того, щоб парламенту було надане право вето на угоду з ЄС.

Минулого тижня уряд Британії отримав у парламенті підтримку своєї позиції щодо виходу з Євросоюзу.

Зокрема, депутати підтримали позицію уряду щодо відхилення поправок до законопроекту про вихід з ЄС, які вимагали від Кабміну домовитися про збереження доступу країни до митного союзу та єдиного ринку після Brexit.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей підтвердила, що вартість виходу Британії з ЄС (Brexit) буде складати від 35 до 39 млрд фунтів стерлінгів (40-44 млрд євро).