Палата лордів дозволила парламенту накласти вето на угоду щодо Brexit
За поправку проголосували 354 члени Палати лордів, 235 були проти. При цьому поправку підтримали і 22 представники Консервативної партії, повідомляє BBC.
Велика Британія офіційно вийде зі складу Євросоюзу в березні 2019 року. Дискусії наразі точаться щодо умов її виходу, і питання полягає у тому, що буде, якщо парламент накладе вето на остаточну угоду Лондона з Брюсселем або що буде, якщо угоду взагалі не укладуть.
Прем’єрка Британії Тереза Мей виступає проти того, щоб парламенту було надане право вето на угоду з ЄС.
Минулого тижня уряд Британії отримав у парламенті підтримку своєї позиції щодо виходу з Євросоюзу.
Зокрема, депутати підтримали позицію уряду щодо відхилення поправок до законопроекту про вихід з ЄС, які вимагали від Кабміну домовитися про збереження доступу країни до митного союзу та єдиного ринку після Brexit.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей підтвердила, що вартість виходу Британії з ЄС (Brexit) буде складати від 35 до 39 млрд фунтів стерлінгів (40-44 млрд євро).
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