Палата представників США прийняла проект бюджету для завершення "шатдауну"

Палата представників Конгресу США, більшість у якій мають демократи, у четвер ухвалила низку законопроектів, спрямованих на завершення "шатдауну".

У четвер конгресмени проголосували за виділення фінансування Департаменту внутрішньої безпеки до 8 лютого, за проголосували 239 конгресменів, проти - 192, повідомляє CNN.

Після цього Палата представників проголосувала за затвердження 6 законопроектів про витрати на весь рік, щоб відновити фінансування інших відомств.

При цьому, у Палаті відкинули вимогу Трампа про фінансування будівництва прикордонної стіни - в ухваленому документі 5 млрд доларів, на яких наполягає Трамп, на ці цілі не передбачені.

Підкреслюється, що проект бюджету має ще ухвалити Сенат.

"Якщо Сенат, де більшість мають республіканці, не підтримає ці законопроекти, "шатдаун" може продовжитися", - інформує CNN.