Парафіяни УАПЦ і УПЦ МП побилися на сесії Ужгородської міськради, - ВІДЕО

Люди хочуть побудувати церкву на одній і тій самій ділянці

Парафіяни Української автокефальної православної церкви і Української православної церкви Московського патріархату влаштували бійку на сьогоднішній сесії Ужгородської міської ради.

Як повідомляє місцеве видання PMG.ua, вони не поділили земельну ділянку на Минайській вулиці, де обидві громади хочуть побудувати церкву.



Відео: Дмитро Мись

У 2003 році Карпатській єпархії УАПЦ (тоді вона ще входила до складу УПЦ КП) виділили 0,2787 га, але мер Ужгорода Богдан Андрєєв запропонував віддати половину землі Московському патріархату. В УАПЦ наполягають, що в УПЦ МП в Ужгороді і так два десятки храмів, тоді як у "автокефалії" - жодного.

Заручившись підтримкою людей у камуфляжі УАПЦ зажадала зняти з порядку денного питання про поділ ділянки. Депутати проголосували за це, але представники УПЦ МП відмовилися йти, поки їх питання не буде вирішене. Після цього між представниками двох релігійних громад виникла бійка.



Фото: religion.in.ua

Щоб її припинити, мер міста оголосив перерву.

Нагадаємо, що в лютому 2017 року Українська православна церква Московського патріархату подала до суду на державу Україна. УПЦ МП Хоче відсудити майно та приміщення, яке перебуває в її церков в Україні в тимчасовому користуванні, а також через суд заборонити вірянам переходити до київського патріархату.