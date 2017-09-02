Парламент Британії остаточно прийняв акт про початок Brexit
Законопроект уряду про вихід з ЄС підтримали 494 депутата, проти виступили 122.
Про це повідомляє ВВС.
В ході дебатів перед фінальним голосуванням депутати обговорювали кілька поправок, серед яких - дозвіл громадянам Євросоюзу залишатися на території Сполученого Королівства після завершення процесу Brexit. В результаті жодна з поправок не була прийнята.
Акт про Brexit повинен ще пройти обговорення в палаті лордів, але, як очікується, з цим не повинно виникнути проблем. Очікується, що він буде остаточно схвалений обома палатами британського парламенту до саміту ЄС, наміченого на початок березня.
Після цього прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей отримає право офіційно почати процес виходу країни з Євросоюзу.
Зазначимо, Великобританія не буде намагатися залишитися в рамках єдиного ринку ЄС після Brexit, однак шукатиме можливість отримати якомога ширший доступ у рамках Угоди про зону вільної торгівлі.
Нагадаємо, минулого місяця палата общин британського парламенту ухвалила покроковий план уряду щодо виходу країни зі складу Європейського Союзу.
Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей схвалила складання таємного плану для так званого "сірого" Brexit, який допоможе Сполученому Королівству уникнути радикального сценарію виходу з Європейського Союзу.
Нагадаємо, що на історичному референдумі у Великобританії щодо членства країни в ЄС 23 червня за вихід Британії з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС, проголосували 48,1%.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: