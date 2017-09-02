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Парламент Британії остаточно прийняв акт про початок Brexit

Акт про Brexit повинен ще пройти обговорення в палаті лордів
Палата громад британського парламенту прийняла в третьому, остаточному читанні акт, який схвалює приведення в дію статті 50 Лісабонського договору про порядок виходу країни з Євросоюзу.
Парламент Британії остаточно прийняв акт про початок Brexit

Законопроект уряду про вихід з ЄС підтримали 494 депутата, проти виступили 122.

Про це повідомляє ВВС.

В ході дебатів перед фінальним голосуванням депутати обговорювали кілька поправок, серед яких - дозвіл громадянам Євросоюзу залишатися на території Сполученого Королівства після завершення процесу Brexit. В результаті жодна з поправок не була прийнята.

Акт про Brexit повинен ще пройти обговорення в палаті лордів, але, як очікується, з цим не повинно виникнути проблем. Очікується, що він буде остаточно схвалений обома палатами британського парламенту до саміту ЄС, наміченого на початок березня.

Після цього прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей отримає право офіційно почати процес виходу країни з Євросоюзу.

Зазначимо, Великобританія не буде намагатися залишитися в рамках єдиного ринку ЄС після Brexit, однак шукатиме можливість отримати якомога ширший доступ у рамках Угоди про зону вільної торгівлі.

Нагадаємо, минулого місяця палата общин британського парламенту ухвалила покроковий план уряду щодо виходу країни зі складу Європейського Союзу.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей схвалила складання таємного плану для так званого "сірого" Brexit, який допоможе Сполученому Королівству уникнути радикального сценарію виходу з Європейського Союзу.

Нагадаємо, що на історичному референдумі у Великобританії щодо членства країни в ЄС 23 червня за вихід Британії з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС, проголосували 48,1%.

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09 02 2017 07:37
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