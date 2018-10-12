Парламент не підтримає жоден із альтернативних планів Brexit, - Мей

У понеділок прем’єр-міністр Британії заявила про перенесення запланованого на вівторок

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила в понеділок, що жоден з альтернативних планів Brexit не отримає підтримки більшості депутатів у парламенті.

"Жоден з альтернативних варіантів Brexit, які циркулюють, не матиме підтримки з боку більшості британських законодавців", - заявила Тереза Мей, повідомляє "УкрІнформ".

У понеділок прем’єр-міністр Британії заявила про перенесення запланованого на вівторок, 11 грудня, голосування щодо її угоди про вихід країни з ЄС.

Оскільки вона не була впевнена, що парламент підтримає цей документ, а також через прагнення здобути подальші гарантії від Брюсселя з приводу кордону з Ірландією.

Нагадаємо, лідери 27 країн-членів Європейського Союзу підтримали угоду про вихід Великої Британії з блоку. Тепер її має підтримати влада країни.

Остаточний вихід Великої Британії з Євросоюзу заплановано на 29 березня 2019 року. Після цього починається 21-місячний перехідний період - до кінця 2020 року. Перехідний період може бути продовжено лише один раз, проте поки невідомо, якою може бути його максимальна тривалість.