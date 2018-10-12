Парламент не підтримає жоден із альтернативних планів Brexit, - Мей
"Жоден з альтернативних варіантів Brexit, які циркулюють, не матиме підтримки з боку більшості британських законодавців", - заявила Тереза Мей, повідомляє "УкрІнформ".
У понеділок прем’єр-міністр Британії заявила про перенесення запланованого на вівторок, 11 грудня, голосування щодо її угоди про вихід країни з ЄС.
Оскільки вона не була впевнена, що парламент підтримає цей документ, а також через прагнення здобути подальші гарантії від Брюсселя з приводу кордону з Ірландією.
Нагадаємо, лідери 27 країн-членів Європейського Союзу підтримали угоду про вихід Великої Британії з блоку. Тепер її має підтримати влада країни.
Остаточний вихід Великої Британії з Євросоюзу заплановано на 29 березня 2019 року. Після цього починається 21-місячний перехідний період - до кінця 2020 року. Перехідний період може бути продовжено лише один раз, проте поки невідомо, якою може бути його максимальна тривалість.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Маріуполі затримали пенсіонера, який розклеював плакати з Януковичем
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата