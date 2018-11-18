Пасажири польської авіакомпанії купили запчастину для літака, щоб полетіти
Несправність літака була виявлена коли пасажири тільки почали прибувати в аеропорт для реєстрації на рейс. Було виявлено, що з гідронасосу протікає рідина, повідомляє ЦТС.
На купівлю нового механізму замість пошкодженого у пілотів лайнера не вистачило власних коштів, і вони вирішили попросити суму в 340 доларів у пасажирів. Хоча, за правилами авіакомпанії робити вони цього не мали в жодному разі.
Чотири пасажири відгукнулися на прохання і "скинулися" на гідронасос. У результаті, після 10 годин ремонтних робіт Boeing з 249 пасажирами піднявся в повітря і виконав успішний рейс до Варшави.
В аеропорту польської столиці чотирьох пасажирів попросили затриматися - представник LOT повернув їм гроші.
"Знаю, що ви зіткнулися сьогодні з ситуацією нетиповою, за яку хотів би сильно попросити вибачення. Можете вірити чи ні, але працівник складу в Пекіні відмовився приймати будь-яку іншу форму розрахунку, крім готівки. Через що і виникло все це непорозуміння", - сказав пасажирам Мачей Вільк, операційний директор LOT.
На запитання одного з них, "чи є подібна ситуація нормальною" для авіакомпанії, топ-менеджер LOT відповів: "Ця ситуація є ненормальною, наш представник був готовий зробити переказ, заплатити карткою".
Як моральну компенсацію авіакомпанія надала чотирьом пасажирам квитки на наступний рейс з відкритою датою.
Нагадаємо, що шістьох співробітників авіакомпанії Ryanair звільнили через фото, на якому вони сплять на підлозі.
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