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Пасажири польської авіакомпанії купили запчастину для літака, щоб полетіти

Як моральну компенсацію авіакомпанія надала чотирьом пасажирам квитки на наступний рейс з відкритою датою
У літака Boeing 787 авіакомпанії LOT, який повинен був виконати переліт за маршрутом Пекін-Варшава, зламався гідронасос, а оскільки швидко купити новий можна було тільки за готівку, то пілот попросив пасажирів посприяти покупці.
Пасажири польської авіакомпанії купили запчастину для літака, щоб полетіти Фото: з відкритих джерел

Несправність літака була виявлена коли пасажири тільки почали прибувати в аеропорт для реєстрації на рейс. Було виявлено, що з гідронасосу протікає рідина, повідомляє ЦТС.

На купівлю нового механізму замість пошкодженого у пілотів лайнера не вистачило власних коштів, і вони вирішили попросити суму в 340 доларів у пасажирів. Хоча, за правилами авіакомпанії робити вони цього не мали в жодному разі.

Чотири пасажири відгукнулися на прохання і "скинулися" на гідронасос. У результаті, після 10 годин ремонтних робіт Boeing з 249 пасажирами піднявся в повітря і виконав успішний рейс до Варшави.

В аеропорту польської столиці чотирьох пасажирів попросили затриматися - представник LOT повернув їм гроші.

"Знаю, що ви зіткнулися сьогодні з ситуацією нетиповою, за яку хотів би сильно попросити вибачення. Можете вірити чи ні, але працівник складу в Пекіні відмовився приймати будь-яку іншу форму розрахунку, крім готівки. Через що і виникло все це непорозуміння", - сказав пасажирам Мачей Вільк, операційний директор LOT.

На запитання одного з них, "чи є подібна ситуація нормальною" для авіакомпанії, топ-менеджер LOT відповів: "Ця ситуація є ненормальною, наш представник був готовий зробити переказ, заплатити карткою".

Як моральну компенсацію авіакомпанія надала чотирьом пасажирам квитки на наступний рейс з відкритою датою.

Нагадаємо, що шістьох співробітників авіакомпанії Ryanair звільнили через фото, на якому вони сплять на підлозі.

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18 11 2018 15:58
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