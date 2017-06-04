Патрульний Сергій Олійник відновився на посаді
"Кожні 2 місяці слідчі мені продовжували відсторонення від посади, а останній день зими – 28 лютого – виявився останнім терміном для цієї процедури. Я написав рапорт керівництву і відновився на посаді", - сказав Олійник, повідомляє "Сегодня".
Він додав, що йому доручили працювати в адміністративному відділі київської поліції.
"Тепер виконую технічну роботу у відділі з обробки матеріалів, пов’язаних з ДТП", - сказав Олійник.
За його словами, його не допустили до служби, де передбачене носіння зброї чи патрулювання вулиць.
"На роботу ходжу, як і всі поліцейські, у формі. Як би не старалась прокуратура, але вона не може мене позбавити права на працю", - підсумував Олійник.
Він наполягає на своїй не винуватості і сподівається на "справедливість суду".
Як відомо, підготовче засідання у правді поліцейського, яке мало відбутися 5 квітня у Голосіївському суду, перенесли на 11 квітня. Олійнику загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що 7 лютого київські патрульні 20 хвилин переслідували 4 хлопців на BMW, в ході погоні відкрили вогонь і застрелили 17-го пасажира авто. В цілому поліцейський випустив дві обойми з табельного пістолета, зробивши 25 з 28 пострілів. По BMW з трьох пістолетів поліцейські здійснили 37 пострілів. Прокуратура Києва порушила кримінальну справу щодо поліцейських.
Провадження розпочато за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу - перевищення службових повноважень співробітником правоохоронних органів, яке призвело до тяжких наслідків. Паралельно розпочато провадження за ст. 345 КК - насильство стосовно співробітника правоохоронного органу.
Голова МВС Арсен Аваков та екс-керівник Нацполіції Хатія Деканоїдзе виступили з заявами про підтримку поліцейських, які застосували зброю в Києві, внаслідок чого загинула людина.
Проти водія BMW порушили кримінальну справу за статтею про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу.
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