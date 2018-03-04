Пенсійний вік не буде підвищуватись ще десять років, - Мінсоцполітики
"За прогнозами демографів, через 10 років нам доведеться знову повертатися до цього питання", - повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.
Проте, зазначає він, до того часу підвищення пенсійного віку українцям не загрожує. Це забезпечить проведена в Україні пенсійна реформа – запровадження диференційованої системи виходу на пенсію в залежності від страхового стажу.
"Якщо я працюю 35 років, я повинен мати можливість в 60 років піти на пенсію. А мій колега 15 років працює. Чому ми повинні з ним разом йти у 60 років? Я більше працював, а значить моя робоча сила більше зносилася, тому я повинен піти раніше, бо мій вік немічності раніше настає. А він не працював так інтенсивно – значить піде пізніше", – пояснив міністр.
Рева зазначив також, що уряду вдалося переконати МВФ, який вимагав підвищення пенсійного віку, в правильності альтернативного підходу..
Нагадаємо, в Україні набула чинності пенсійна реформа, яка передбачає підвищення необхідного стажу для виходу на пенсію до 25 років у 2018 році і поступове підвищення до 35 років у 2028 році.
Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.
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