Найтитулованіший сумоїст в історії - родом з Монголії - йде на пенсію у 36 років

36-річний чемпіон сумо Хакухо Сьо (справжнє ім’я - Мунхбатин Давааджаргал) оголосив про завершення своєї 20-річної кар’єри у спорті за рекомендацією лікарів.

Про це повідомляє The Japan Times, зазначає "Громадське".

Востаннє Хакухо виступив у липні 2021 року в останній день турніру, здобувши всі 15 перемог і жодної поразки. Але поважний як для сумоїстів вік, травма правого коліна, а також COVID-19 змусили його пропустити майже всі кваліфікаційні турніри у 2020 році.

Через це в листопаді 2020 року рада йокодзун (найвищий титул у сумо) оголосила йому перше попередження, за яким могла б настати офіційна рекомендація про відставку. Це й спонукало Хакухо самому оголосити про завершення кар’єри.

Давааджаргал народився в монгольській столиці Улан-Баторі. Його батько здобув срібну медаль на Олімпійських іграх 1986 року у вільній боротьбі. У дитинстві Хакухо займався баскетболом (його зріст - 193 сантиметри), але у 15-річному віці відвідав Японію й зацікавився сумо.

На той час хлопець важив 62 кілограми, тож хейї сумо його спершу не приймали. Але за рекомендацією Кьокушузана Нобору - першого монгольського сумоїста-йокодузуни - Давааджаргал таки почав кар’єру сумоїста під названим іменем Хакухо ("білий пен").

У 2006 році Хакухо виграв свій перший чемпіонат, а у 2007 році - став 69-им йокодзуною сумо. На той час йому було 22 роки. Хакухо запам’ятався глядачам нетиповим стилем боротьби й гучним (у буквальному сенсі слова) святкуванням перемоги.

За свою кар’єру йокодзуна Хакухо здобув рекордні 899 перемог у поєдинках, виграв рекордні 85 чемпіонських звань, має найдовшу серію безперервних виграшів чемпіонатів (сім) і найтриваліший період у статусі великого чемпіона (84 турніри).

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