Перемога над Газпромом стала можливою завдяки газовому контракту 2009 року, - Тимошенко

"Якщо контракт поганий, чому його не скасували в односторонньому порядку?"

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила на прес-конференції у Житомирі, що Україна перемогла Росію у Стокгольмському арбітражному суді завдяки газовому контракту 2009 року.

"Контракт допоміг Україні виграти Арбітражний суд у Стокгольмі. Він був підписаний в 2009 році і довів, що Янукович діяв не за цим контрактом. Він на корупційній основі переплатив зайві гроші, які не повинен був платити. З'ясування ситуації у Стокгольмському арбітражі також чітко показало, що не було ціни у 450 дол. за 1 тис. куб. м, вона становила 232 дол. за 1 тис. куб. м, як знають усі", - повідомляє прес-служба фракції.

За її словами, цей контракт дозволив Україні перемогти в арбітражному суді, і "якщо б він був поганим, ми ніколи б не перемогли".

Тимошенко зазначила, що контракт 2009 року є типовим, і всі країни Європи підписували його з "Газпромом", якщо купували газ.

"Цей принцип "бери або плати" присутній в усіх європейських контрактах. Польща, Чехія, Німеччина, а тепер вже й Україна через судові процедури скасували це. Жодного разу ані Україна, ані інші держави не заплатили за принципом "бери або плати". Цей принцип є абсурдним. Саме тому за контрактом 2009 року наша країна виграла. І ті претензії, які Росія виставила, не було прийнято арбітражем", - сказала вона.

Вона додала, що якби зараз закуповували газ за умовами того контракту, ціна на нього становила б 140-160 дол. за 1 тис. куб. м.

Як відомо, Стокгольмський арбітраж повністю задовольнив вимоги "Нафтогазу" до російського "Газпрому" за контрактом на постачання газу в Україну з 2009 року за принципом take or pay.