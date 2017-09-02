Переселенець, якого прихистили волонтери, повернувся воювати за "ДНР"
21-річний уродженець Горлівки Костянтин Лефтер 2014 року прибув на Тернопільщину як вимушений переселенець із району проведення антитерористичної операції. У Теребовлі його прихистила адміністрація одного з навчальних закладів. Чоловіка поселили в гуртожитку училища, а місцеві волонтери допомогли йому із облаштуванням побуту. Про це повідомляє сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, передає УНІАН.
"Однак, вже на початку 2015 року Лефтер повернувся на Донбас та добровільно вступив до складу бригади "Восток" військової частини №06818 1-го армійського корпусу народного ополчення Міністерства оборони так званої "ДНР", – повідомляють правоохоронці.
В СБУ встановили, що від травня 2015 року Костянтин Лефтер бере безпосередню участь у бойових діях проти української армії у зоні АТО.
Наразі обвинувальний акт за ст. 258-3 Карного кодексу України (створення та участь у терористичній організації) скеровано до суду, а сам бойовик оголошений у державний розшук.
Правоохоронці закликають громадян, котрі мають інформацію про Костянтина Лефтера, повідомити її, зателефонувавши на телефон довіри УСБУ в Тернопільській області 52-90-00 або на гарячу телефонну лінію УСБУ (067) 352-31–00 чи надіслати листа на електронну скриньку Управління usbu_ter@ssu.gov.ua.
Нагадаємо, у грудні Служба безпеки у Запоріжжі викрила канал фінансування тероризму через виплати псевдопереселенцям.
Раніше співробітники Служби безпеки України викрили у столиці комерсантів, які вели бізнес на тимчасово окупованій території та фінансували незаконні збройні формування "ДНР".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
влажность:
давление:
ветер: