Переселенець, якого прихистили волонтери, повернувся воювати за "ДНР"

На Тернопільщині заочно судитимуть вимушеного переселенця з Горлівки Костянтина Лефтера, який з початком бойових дій на Донбасі оселився у ТеребовліНа Тернопільщині заочно судитимуть вимушеного переселенця з Горлівки Костянтина Лефтера, який з початком бойових дій на Донбасі оселився у Теребовлі, а потім повернувся на схід та вступив до лав незаконних збройних формувань, а потім повернувся на схід та вступив до лав незаконних збройних формувань.

21-річний уродженець Горлівки Костянтин Лефтер 2014 року прибув на Тернопільщину як вимушений переселенець із району проведення антитерористичної операції. У Теребовлі його прихистила адміністрація одного з навчальних закладів. Чоловіка поселили в гуртожитку училища, а місцеві волонтери допомогли йому із облаштуванням побуту. Про це повідомляє сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, передає УНІАН.

"Однак, вже на початку 2015 року Лефтер повернувся на Донбас та добровільно вступив до складу бригади "Восток" військової частини №06818 1-го армійського корпусу народного ополчення Міністерства оборони так званої "ДНР", – повідомляють правоохоронці.

В СБУ встановили, що від травня 2015 року Костянтин Лефтер бере безпосередню участь у бойових діях проти української армії у зоні АТО.

Наразі обвинувальний акт за ст. 258-3 Карного кодексу України (створення та участь у терористичній організації) скеровано до суду, а сам бойовик оголошений у державний розшук.

Правоохоронці закликають громадян, котрі мають інформацію про Костянтина Лефтера, повідомити її, зателефонувавши на телефон довіри УСБУ в Тернопільській області 52-90-00 або на гарячу телефонну лінію УСБУ (067) 352-31–00 чи надіслати листа на електронну скриньку Управління usbu_ter@ssu.gov.ua.

Нагадаємо, у грудні Служба безпеки у Запоріжжі викрила канал фінансування тероризму через виплати псевдопереселенцям.

Раніше співробітники Служби безпеки України викрили у столиці комерсантів, які вели бізнес на тимчасово окупованій території та фінансували незаконні збройні формування "ДНР".