Під адмінбуділю "Інтера" в Києві кинули "коктейль Молотова", – ФОТО
Про це повідомляє "Громадське".
Під будівлею на акцію проти концерту телеканалу "Інтер" до 9 травня зібралися представники всеукраїнської громадсько-політичної організації "Вільні люди".
Як повідомляє видання "Вести", на акції зібралися близько 30 людей. Вони розмалювали балончиками фасади будівлі. На місце прибули близько трьох автобусів правоохоронців.
Станом на 22:00 учасники акції розійшлися.
Фото: vesti-ukr.com
Фото: vesti-ukr.com
Фото: vesti-ukr.com
Фото: vesti-ukr.com
Нагадаємо, представники Національного корпусу і Національних дружин сьогодні блокували будівлю телеканалу "Інтер" з вимогою позбавити канал ліцензії через "системну антиукраїнську редакційну політику".
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