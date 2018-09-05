Під адмінбуділю "Інтера" в Києві кинули "коктейль Молотова", – ФОТО Учасники акції розійшлися

У Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській в будівлю, де розташовується адміністрація телеканалу "Інтер", кинули "коктейль Молотова".

Фото: vesti-ukr.com

Про це повідомляє "Громадське". Під будівлею на акцію проти концерту телеканалу "Інтер" до 9 травня зібралися представники всеукраїнської громадсько-політичної організації "Вільні люди". Як повідомляє видання "Вести", на акції зібралися близько 30 людей. Вони розмалювали балончиками фасади будівлі. На місце прибули близько трьох автобусів правоохоронців. Станом на 22:00 учасники акції розійшлися.

Фото: vesti-ukr.com

Фото: vesti-ukr.com

Фото: vesti-ukr.com

Фото: vesti-ukr.com Нагадаємо, представники Національного корпусу і Національних дружин сьогодні блокували будівлю телеканалу "Інтер" з вимогою позбавити канал ліцензії через "системну антиукраїнську редакційну політику".

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