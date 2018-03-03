Під Радою сталися сутички між поліцейськими й мітингувальниками: затримано 50 осіб

У наметовому містечку під Верховною Радою в Києві сталися сутички правоохоронців з мітингувальниками.

Унаслідок сутичок затримано 50 осіб, повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенков ефірі "112 Україна" .

За його словами, з самого ранку поліція, у відповідності до рішення суду, мала проводити слідчі дії в наметовому містечку.

"Почався опір, підпалили (протестувальники, - ред.) шини. Поліція вжила заходів для забезпечення слідчих дій. Розрахунки ДержНС швидко погасили шини. На даний момент відомо, що до медичних установ звернулися 6 осіб з числа тих, хто перебував у наметовому містечку. Також постраждали четверо співробітників поліції. Всього затримано 50 осіб", – зазначив Крищенко.

Він додав, що зараз поліцейські приступили до проведення слідчих дій у наметовому містечку. Зазначається, що слідчі дії проводяться в рамках розслідування двох кримінальних проваджень: за фактом подій 27 лютого під парламентом, коли було травмовано 14 поліцейських, а також за фактом подій під Жовтневим палацом у 2017 році, коли також було завдано травми поліцейським. Щодо подій 27 лютого кільком протестувальникам оголосили про підозру.

"Триває огляд (наметового містечка, - ред.), вилучено кілька предметів, візуально схожих на гранати. Знайдено заготовлені коктейлі (Молотова, - ред.) і заточені палиці", – додав Крищенко.

Нагадаємо, що біля будівлі Верховної Ради відбулися сутички між правоохоронцями і пікетувальниками. У результаті, у зіткненнях постраждали восьмеро поліцейських.