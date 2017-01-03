Підозрюваного у хабарництві суддю-втікача Чауса затримали в Молдові, - ОНОВЛЕНО

Правоохоронці затримали підозрюваного у хабарництві суддю Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса в Молдові.

Затримання провели працівники Генпрокуратури Молдови за запитом Генпрокуратури України, який ініціювало Національне антикорупційне бюро, повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в Генеральній прокуратурі.

Оновлення. Про затримання Чауса також повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро у Facebook.

"Затримання відбулося на підставі інформації, наданої НАБУ молдовським колегам (Молдовському антикорупційному центру). Очікуємо офіційного підтвердження факту затримання", - наголошено в повідомленні.

Подробиці обіцяють повідомити згодом.

У Генпрокуратурі підтвердили затримання Чауса. Як повідомила у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, у цей час триває екстрадиційна перевірка.

"Після екстрадиційної перевірки очікуємо Чауса на батьківщині", - написала вона.

У свою чергу антикорупційний прокурор Молдови каже, що Чаус сам здався правоохоронцям, інформують "Українські новини".

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро оголосило у всеукраїнський розшук Миколу Чауса, що втік від слідства.