Підозрюваного у хабарництві суддю-втікача Чауса затримали в Молдові, - ОНОВЛЕНО
Затримання провели працівники Генпрокуратури Молдови за запитом Генпрокуратури України, який ініціювало Національне антикорупційне бюро, повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в Генеральній прокуратурі.
Оновлення. Про затримання Чауса також повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро у Facebook.
"Затримання відбулося на підставі інформації, наданої НАБУ молдовським колегам (Молдовському антикорупційному центру). Очікуємо офіційного підтвердження факту затримання", - наголошено в повідомленні.
Подробиці обіцяють повідомити згодом.
У Генпрокуратурі підтвердили затримання Чауса. Як повідомила у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, у цей час триває екстрадиційна перевірка.
"Після екстрадиційної перевірки очікуємо Чауса на батьківщині", - написала вона.
У свою чергу антикорупційний прокурор Молдови каже, що Чаус сам здався правоохоронцям, інформують "Українські новини".
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро оголосило у всеукраїнський розшук Миколу Чауса, що втік від слідства.
Того ж дня Солом'янський райсуд Києва дав дозвіл на затримання судді Дніпровського райсуду Миколи Чауса.
У серпні в Києві Чауса викрили на хабарі в 150 тис. дол..
Як згодом виявилось, Микола Чаус вів кримінальні справи проти учасників Євромайдану, а також бізнесмена Юрія Іванющенка та екс-глави партії "Укроп" Геннадія Корбана.
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