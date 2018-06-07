Підполковника поліції Глушака вбили заради золотого ланцюжка

Правоохоронці встановили і затримали підозрюваного у вбивстві підполковника поліції Дмитра Глушака в Києві.

Підозрюваний торік вийшов з в'язниці, де відбував термін за шахрайство, інформує LB.ua із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

З Глушаком він знайомий не був, а вийшов на нього через інтернет-барахолку, де поліцейський виставив на продаж золотий ланцюжок. Злочинець виглядав пристойно, в піджаку і з портфелем, тож Глушак пустив його в машину і погодився від'їхати в сусідній двір - нібито для перевірки якості золота.

Там убивця дістав пістолет ТТ і застрелив поліцейського. Ланцюжок він одразу поніс у ломбард.

Злочинця знайшли протягом семи годин за записами камер відеоспостереження і мобільним трафіком.

Нагадаємо, що вбивство сталося вдень 5 липня в Шевченківському районі Києва. Співробітника апарату Нацполіції Дмитра Глушака знайшли мертвим в автомобілі неподалік від місця роботи.

Однією з основних версій злочину було вбивство з корисливих мотивів.