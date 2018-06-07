Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Підполковника поліції Глушака вбили заради золотого ланцюжка

Убивцю затримали протягом семи годин
Правоохоронці встановили і затримали підозрюваного у вбивстві підполковника поліції Дмитра Глушака в Києві.
Підполковника поліції Глушака вбили заради золотого ланцюжка Фото: Київ Оперативний

Підозрюваний торік вийшов з в'язниці, де відбував термін за шахрайство, інформує LB.ua із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

З Глушаком він знайомий не був, а вийшов на нього через інтернет-барахолку, де поліцейський виставив на продаж золотий ланцюжок. Злочинець виглядав пристойно, в піджаку і з портфелем, тож Глушак пустив його в машину і погодився від'їхати в сусідній двір - нібито для перевірки якості золота.

Там убивця дістав пістолет ТТ і застрелив поліцейського. Ланцюжок він одразу поніс у ломбард.

Злочинця знайшли протягом семи годин за записами камер відеоспостереження і мобільним трафіком.

Нагадаємо, що вбивство сталося вдень 5 липня в Шевченківському районі Києва. Співробітника апарату Нацполіції Дмитра Глушака знайшли мертвим в автомобілі неподалік від місця роботи.

Однією з основних версій злочину було вбивство з корисливих мотивів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 07 2018 16:01
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.